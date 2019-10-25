В Санкт-Петербурге кыргызстанец врезался в трамвай. Есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге задержан водитель маршрутки уроженец Кыргызстана Сапарбек Темирбаев. По информации Главного управления МВД РФ по городу и Ленинградской области, управляемый им автомобиль врезался в трамвай.

ДТП произошло вечером на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Маршрутка проскочила перекресток на красный сигнал светофора. В результате в больницы отправлены 15 человек, в том числе двое детей.

Руководство компании, которой принадлежит эта машина, пообещала возместить пассажирам полученный ущерб в размере до 2 миллионов рублей. Вместе с тем, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, с которым у автопарка оформлены договорные отношения. Но Темирбаева они на работу не нанимали.

Выясняются обстоятельств происшедшего. Против кыргызстанца могут возбудить уголовное дело, проинформировали в ГУ МВД.