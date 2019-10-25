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17-летняя Кундуз неделю назад вышла из дома и до сих пор не вернулась

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- Оксана Гут
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Внимание розыск!

ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Кундуз кызы Кубатбек 2002 года рождения, которая 17 октября текущего года в 7:30 часов вышла из дома по адресу село Ивановка улица Молодежная и по настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 168-170 см, среднего телосложения, глаза карие узкие, на нижней части губы имеется родимое пятно.

Была одета: в вязанный кардиган красно-зеленого цвета, рубашка голубого цвета, джинсовые брюки синего цвета, на ногах кроссовки черного цвета.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней Кундуз Кубатбек кызы сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Ысык-Атинского района 0(312) 61-69-07, 0(707) 25-79-02 или в 102.

- Заранее благодарим за оказанное содействие! - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/382756
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, розыск, Чуйская область, Кыргызстан
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