В КР за 9 месяцев в пожарах погибли 34 человека, пострадали - 46

За 9 месяцев 2019 года по республике произошло 2990 пожаров (в 2018 году - 3795) и по сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 21,2%. Об этом рассказал начальник Управления пожаротушения и пожарной профилактики МЧС КР майор Равшан Аширбеков, передает пресс-служба ведомства.

Спасено 47 человеческих жизней (в 2018 году - 63) и товарно-материальных ценностей на сумму более 375 млн сомов (в 2018 году более 8,154 млн сомов). К сожалению, на пожарах погибли 34 человека (в 2018 году - 45 человек), пострадали 46 человек (в 2018 году - 43 человека).

Основными причинами возгораний являются: неосторожное обращение с огнем – 28,5%, нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 43,3%, нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов – 9,8% и детская шалость с огнем – 6%.

От общего числа пожаров – 60,5% произошло в жилом секторе, а именно 1453 случая, где погибли 30 человек.

Основная доля происшедших пожаров приходится: на Чуйскую область (923), где погибли 11 человек, Бишкек (660), где погибли 8 человек, Джалал-Абадская область (350), где погибли 5 человек, Ошская область (280), где погибли 2 человека, Иссык-Кульская область (224), где также погибли 2 человека.

В целях профилактики предупреждения пожаров, недопущения гибели людей за 9 месяца 2019 года органами пожарной профилактики республики проводится определенная работа. В частности, проведены 72 500 противопожарных инструктажей, лекций и бесед с работниками государственных объектов, субъектов предпринимательства и мест массового скопления людей (в сельских управах и квартальных управах) с охватом 849 901 человек. Также направлены 1736 информационных сообщения о противопожарном состоянии объектов хозяйствования в органы власти и заинтересованным ведомствам.