Жители Арча-Бешик просят мэрию решить проблему с уличным освещением

Жители столичного жилмассива Арча-Бешик обращаются к мэрии Бишкека: Просьба включать освещение на ул. Шералиева в ж/м Арча-Бешик пораньше - с наступлением вечера. Дело в том, что свет на ул. Шералиева включают часов в 8-9 вечера, тогда как вечерние сумерки наступают еще в 6 вечера. В это время домой возвращаются школьники - пешеходов на неосвещенной улице, к тому же в темной одежде почти невидно.

Также есть претензии по самому освещению на ул. Шералиева, которую установили в этом году. Освещение на 4-полосной 15-метровой улице установлено только с одной стороны дороги! Соответственно, свет в большей степени освещает только половину проезжей части.

По знакам: недавно на пересечении ул. Шералиева и Бердибаева установили "лежачий полицейский", где до сих пор нет знака 1.17 - "Искусственная неровность". Водители, незнающие о наличии неровности, в темное (еще неосвещенное) время суток вынуждены прибегать к экстренному торможению (это в лучшем случае). Надеюсь мэрия устранит недочеты.

Народную новость прислал Арсен