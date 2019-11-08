Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жители Арча-Бешик просят мэрию решить проблему с уличным освещением

143  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители столичного жилмассива Арча-Бешик обращаются к мэрии Бишкека: Просьба включать освещение на ул. Шералиева в ж/м Арча-Бешик пораньше - с наступлением вечера. Дело в том, что свет на ул. Шералиева включают часов в 8-9 вечера, тогда как вечерние сумерки наступают еще в 6 вечера. В это время домой возвращаются школьники - пешеходов на неосвещенной улице, к тому же в темной одежде почти невидно.

Также есть претензии по самому освещению на ул. Шералиева, которую установили в этом году. Освещение на 4-полосной 15-метровой улице установлено только с одной стороны дороги! Соответственно, свет в большей степени освещает только половину проезжей части.

По знакам: недавно на пересечении ул. Шералиева и Бердибаева установили "лежачий полицейский", где до сих пор нет знака 1.17 - "Искусственная неровность". Водители, незнающие о наличии неровности, в темное (еще неосвещенное) время суток вынуждены прибегать к экстренному торможению (это в лучшем случае). Надеюсь мэрия устранит недочеты.

Народную новость прислал Арсен


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382759
Теги:
дороги, уличное освещение, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  