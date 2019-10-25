Массовое отравление в Джалал-Абаде. Взрослый и ребенок в реанимации

media::img::left]236377[/media]

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области произошло массовое отравление. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве.

По данным медиков за медицинской помощью обратились 9 человек, из них 6 были госпитализированы в районную больницу.

Один взрослый и ребенок были доставлены в отделение реанимации и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние ребенка улучшилось, его перевели в обычную палату. Взрослый пациент остается в реанимации, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

По предварительным данным, все отравившиеся, накануне обращения в больницу, собирали хлопок. В обед они ели консервированный в домашних условиях салат. Точная причина отравления будет определена после проведения лабораторных исследований.