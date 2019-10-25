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Ахматбек Келдибеков про Садыра Жапарова: Бог ему судья! (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Сегодня в соцсетях стали вновь обсуждать книгу Садыра Жапарова "10 лет в политике", в которой автор откровенно обвиняет некоторых политиков в коррупции и нечистоплотности.

Так автор, к примеру, в своей книге утверждает, что полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев, будучи главой биосферной территории озера Иссык-Куль, создал коррупционную схему и положил себе в карман миллионы сомов. Последний позже в СМИ назвал слова Жапаров "сплетнями и ложью".

Досталось от Жапарова и его бывшим однопартийцам из Ата-Журта, в частности, заключенный политик обвинил экс-спикера Ахматбека Келдибекова в присвоении партийных денег во время выборов в парламент в 2010 году, которые были выданы неким "казахским другом".

Редакция VB.KG обратилась за комментариями к самому экс-спикеру Ахматбеку Келдибекову, чтобы он пояснил, что в книге Жапарова про него правда, а что нет.

По словам экс-спикера, он не читал полностью книгу, но знает, что про него написал его бывший однопартиец.

- Что там правда, а что нет, знает не только Садыр Жапаров, но и все остальные. Там все вранье и я не хочу комментировать это. Что он преследовал, я не могу понять, - сказал он.

Более полное интервью экс-спикера Ахматбека Келдибекова по поводу книги Садыра Жапарова смотрите в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/382762
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Садыр Жапаров, Эмилбек Каптагаев, выборы, коррупция, Кыргызстан, политика
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Комментарии
А вот и народ
25.10.2019, 12:00

Все наши политики по уши в грязи, и ты ...и Садыр..и все остальные

+1
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