Смертельное ДТП на Иссык-Куле. Водитель депутата превысил скорость

Напомним, 7 июля около 4.30 утра вблизи города Чолпон-Аты столкнулись автомобили "БМВ Х7" и "Лексус" ЕS330. В результате столкновения погибли пассажиры и водители Лексуса. Автомобиль "БМВ" принадлежит депутату городского кенеша Темирлану Токобекову, он является сыном депутата ЖК Алиярбека Абжалиева.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Иссык-Кульской области причиной аварии могло стать превышение скорости автомобилем "БМВ". По заключению экспертизы он двигался со скоростью более 100 км в час.

Отметим, по данным следствия в момент ДТП за рулем "БМВ" находился водитель Токобекова, а сам депутат сидел на пассажирском месте. Водитель по решению Каракольского суда находится под домашним арестом.