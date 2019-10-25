Минобраз: Строительство филиала МГУ в Оше начнется в течение месяца. Эскизы

Обучение студентов в филиале будет вестись по математике, прикладной информатике, геологии, русскому языку и литературе

В течение месяца будет начато строительство здания для филиала МГУ в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Министр образования и науки КР Каныбек Исаков встретился с послом России в КР Николаем Удовиченко и обсудил вопросы сотрудничества двух стран в области образования.

На встрече обсудили открытие филиала Московского Государственного университета в городе Ош, вопросы строительства, условия функционирования. Министр представил архитектурный проект филиала МГУ, строительство которого планируется начать в течение месяца.

Каныбек Исаков отметил, что обучение студентов в филиале будет вестись по математике, прикладной информатике, геологии, русскому языку и литературе. Вести занятия будут преподаватели и специалисты в соответствующих областях Московского Государственного университета им. М. Ломоносова.

В свою очередь Николай Удовиченко отметил необходимость совершенствования квоты для кыргызстанских студентов на обучение в России, чтобы направлять студентов на максимально эффективные специальности.

В пресс-службе Минобразования КР напомнили, что решение об открытии филиала Московского Государственного университета было принято в рамках Форума ректоров КР и РФ весной текущего года.