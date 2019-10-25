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Бизнес на водителях. В Бишкеке практически нет легальных платных парковок

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке нет ни одной платной парковки, которую на 100% можно назвать законной. Исключение - паркинги в зданиях торговых и бизнес центров.

Например, парковка рядом с рынком "Мадина" и еще одна на Аламединском рынке работают полулегально. Владельцы торгово-рыночных комплексов заключили договор с мэрией на оборудование гостевых то есть бесплатных парковок, но с водителей все равно собирают деньги. Администрация базаров объясняет это тем, что сбор средств осуществляется не за парковку, а за дополнительные услуги - охрану машины и чистоту территории.

- На новой дороге рядом с "Мадиной" непонятные люди собирают деньги с водителей. Это однозначно нарушение закона. В этом месте нет парковки по архитектурному проекту, значит и разрешение мэрия не выдавала, - рассказал VB.KG директор МП "Бишкекские парковки и стоянки" Ислам Момоконов.

Городские власти уже несколько лет безуспешно бьются над решением проблемы с платными парковками: при этом фактически парковки в Бишкеке работают, и водители платят, но прибыль идет мимо городского бюджета. В муниципалитете говорят, что с серыми парковщиками ничего не могут сделать: нет полномочий. Разбираться, по мнению городских чиновников, должны правоохранительные и налоговые органы.

Еще один вопрос - это парковки, которые находятся в аренде у частных компаний. Мэрия, когда заключала договор, надеялась, что фирмы за свой счет оборудуют их паркоматами и другой инфраструктурой. Только условия сделки компания так и не выполнила. Теперь мэрия судится с фирмой, чтобы разорвать договор аренды и вернуть парковку себе.

- Объективно говоря, мы и сами, без посредников, можем так работать, нанять сотрудников и забирать весь доход себе. Именно это мы и планируем сделать - запустить несколько платных парковок в пилотном режиме, - продолжил Момоконов.

Ислам Момоконов возглавил предприятия муниципальных парковок менее двух месяцев назад и планирует до нового года запустить платный городской паркинг. Его предшественнику за год этого сделать не удалось.

- Тогда речь шла о партнерстве с частниками, но они не согласны на наши условия. Так что попробуем сами реализовать проект, и если предприниматели правы и условия неприемлемые, будем их менять, - говорит Ислам Момоконов.

Муниципальное предприятие не намерено применять никаких инноваций и технологий при организации парковок: парковщики будут собирать деньги с водителей и следить за порядком.

- Паркоматы будем устанавливать на втором этапе, но и от них хотим отказаться как можно быстрее. Они дорогие в обслуживании, придется поднимать цену для водителей. Мы стремимся к тому, чтобы больше использовать мобильные приложения. Это удобно и дешево. Но сейчас главное, чтобы люди привыкли к мысли, что за парковочное место нужно платить, - говорит Момоконов.

Теперь, по словам директора МП, дело осталось за малым: утвердить тарифы на парковку в Бишкекском горкенеше. Планируется, что стоимость парковочного места составит от 10 до 40 сомов, в зависимости от района.


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URL: https://www.vb.kg/382774
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, парковка, тарифы, Бишкек, Кыргызстан
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