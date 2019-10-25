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Форум молодых предпринимателей КР и РФ пройдет в декабре

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- Виктория Гунгер
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Вопросы молодежного сотрудничества Кыргызстана и России приобретают приоритетное значение и выходят на один уровень с экономическими вопросами. Об этом на круглом столе "Молодежное сотрудничество России и Кыргызстана в рамках перекрестного года России и Кыргызстана в 2020 году" заявил заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Мирлан Парханов.

- Обе наши страны являются членами Евразийского экономического союза. Этот момент мы не могли упустить. Недавно Агентство перевело переговоры с российской стороной о проведении в декабре текущего года в РФ форума молодых предпринимателей. Это очень важное событие, которое ознаменует собой начало работы Кыргызко-Российского бизнес-инкубатора, - пояснил Паханов.

Он отметил, что форум молодежных лидеров Кыргызстана и России, который прошел летом в городах Бишкек и Чолпон-Ата, будет впредь проводиться постоянно – 2 раза в год.

- Достигнута договоренность с российскими коллегами о том, что мероприятия будет проходить как на площадке РФ, так и КР. Уже известно, что в первом полугодии 2020 года форум состоится в Москве и Сочи. В Кыргызстане подобное мероприятие пройдет в сентябре-октябре будущего года, города мы еще только определяем. В следующем году мы отмечаем 75-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Важно отметить, что в рамках подготовки и празднования великого праздника запланировано проведение совместных мероприятий. В том числе, ведется работа по интенсификации сотрудничества с волонтерскими организациями России, - подчеркнул Парханов.

В свою очередь, директор филиала Фонда "Евразийцы – новая волна" в КР Владимир Лю отметил, что грядущий календарный год в двусторонних отношениях КР и РФ во многом знаковый.

- Он открывает потенциально широкие возможности для укрепления как уже имеющегося сотрудничества, так и для создания новых контактов, площадок, практик и подходов в сфере молодежной политики. При этом важно понимать, что имеющийся потенциал в сфере молодежного сотрудничества удастся воплотить в реальные проекты лишь при активном участии самой молодежи, - сказал Лю.


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URL: https://www.vb.kg/382778
Теги:
молодежь, Россия, форум, Евразийский экономический союз, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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