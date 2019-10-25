Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Верхотуров назвал депутатов ЖК платными агентами европейских нацистов

627  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 октября Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение проект закона о реабилитации жертв репрессий периода 1918 - 1953 годов. Инициаторы документа предлагают реабилитировать граждан, осужденных за измену родине, за шпионаж, а также за службу в Туркестанском легионе СС.

Сам проект выставлен на обсуждения под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики". И согласно справке-обоснования, принимается в целях утверждения исторической справедливости о событиях 1918-1953 годов, восстановления доброго имени граждан Кыргызстана, подвергшихся антиправовым массовым репрессиям в годы "красного террора" и сталинских репрессий, и покаяния государства перед ними, а также для более полной реализации требований закона Кыргызской Республики "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам" в условиях закрепляемой незыблемости открытого общества и государства в Кыргызской Республике.

Жаркие споры вокруг этого проекта закона идут не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Российское информационное агентство REGNUM по этому поводу взяло развернутое интервью у известного в ЦА историка, писателя, политолога Дмитрия Верхотурова.

Редакция VB.KG приводит текст интервью полностью, без изменений.

ИА REGNUM: Как вы лично относитесь к этому проекту и почему?

В первую очередь я укажу на то, что авторы этого законопроекта хотят грубо изнасиловать законность в Киргизии и создать, по сути дела, судебный орган, не предусмотренный законами. Если мы откроем Уголовно-процессуальный кодекс КР, то мы увидим, что реабилитация статьей 6 относится к уголовному судопроизводству, а таковое, согласно статье 8 УПК КР, осуществляется только судом.

Некая комиссия при Академии наук не может иметь полномочий для принятия каких-либо решений по реабилитации. И если она будет создана в таком качестве, то это будет незаконный суд, и все его решения не будут иметь юридической силы. А все его участники должны быть наказаны за незаконное присвоение судебных полномочий.

Правильнее было бы предложить создать при Верховном суде Киргизии отдельное судебное присутствие, которое будет заниматься рассмотрением дел по реабилитации и выносить по ним решения.

Комиссия при Академии наук тоже может быть создана, но она может быть лишь экспертной комиссией, подготавливающей материалы для этого судебного присутствия (или как там его назовут), и участвовать в соответствующих заседаниях на правах экспертов со всеми полагающимися в таких случаях формальностями.

Теперь о принципах реабилитации. Каждое дело того времени должно быть рассмотрено по существу предъявленных обвинений и собранных для этого доказательств. Судебное присутствие должно рассмотреть и выяснить, соответствовало ли обвинение тем или иным статьям Уголовного кодекса Киргизской ССР или Уголовного кодекса РСФСР. Это нужно особо уточнять, по какому именно закону судили граждан Киргизской ССР в то время. Достаточно ли в материалах дела доказательств виновности по предъявленным обвинениям.

Наконец, суд должен соотнести законы того времени с действующими законами Киргизии: если обвиненный совершил тогда деяние, которое и в нынешнем законе считается преступлением, и это было доказано, то реабилитировать его - чистый абсурд и грубое изнасилование законности.

Если обвиненный тогда был изобличен в убийстве, грабеже, краже, не говоря уже о добровольном переходе с оружием на сторону врага, то он преступник и сейчас, и в реабилитации ему должно быть отказано. Иначе закон превращается в бумагу для одноразового использования.

ИА REGNUM: Кому из внешних игроков выгодно принятие такого закона?

Это, конечно, европейское, точнее восточно-европейское влияние со стороны тех стран, в которых было много сотрудничавших с нацистами, и они хотят их если не обелить, то, по крайней мере, отменить их осуждение как военных преступников.

Нацизм в Европе теперь остался единственной влиятельной идеологией, которая была некогда сломлена силой, но при этом не дискредитировала сама себя.

Например, для сравнения, коммунизм рухнул, и все его сторонники отреклись от своих идей. Идеи социал-демократии, неолиберализма и толерантности, сами по себе может и неплохие, но они привели к нынешней проблеме мигрантов, у которых де-факто прав побольше, чем у граждан европейских стран.

Почти все, кто сильно недоволен идеологией нынешнего руководства ЕС, прямо и опосредованно оказываются на фланге нацистов. Не думаю, что их можно назвать "нео-нацистами", поскольку там ничего нового не просматривается, и все они заворачивают все больше к классическому образцу. Эта тенденция вызвана не только внутренними социальными проблемами и мигрантами, но и резким обострением международных отношений, которое, на мой взгляд, ведет к большой войне.

Нацизм в этой войне явно будет востребован, вот он и дает свои буйные побеги.

Сторонники всего этого в Бишкеке, на мой взгляд, - платные агенты европейских нацистов, которые должны за рейхсмарки сделать грязную работу. Возможно, сами они полагают, что с помощью своих европейских единомышленников они заберутся во власть и будут править. Тут тоже нет ничего нового.

Предвоенные нацисты и фашисты в Европе были такими же. Они тоже поднимались на немецкие и отчасти итальянские деньги и делали грязную работу ради своих хозяев. Потом из них делали некую ширму "национальной власти", несколько маскирующую оккупационный режим, который те же немецкие нацисты могли свергнуть в любой момент, достаточно вспомнить, как немцы обошлись со своими союзниками: Италией, Венгрией, Румынией, Словакией в конце войны.

Да, да, они преспокойно загонят своих единомышленников в концлагерь на работу. Если они провозгласили верность старым идеям, то и все прежние методы также будут использованы. Историю нужно знать и помнить.

ИА REGNUM: К каким последствиям для российско-киргизских отношений может привести принятие этого закона?

Пока что это выглядит как попытка испортить отношения с Россией.

Поясню - реабилитация предусматривает компенсацию, и все, кто провозглашал такую же борьбу со сталинским наследством, адресовали свои финансовые претензии к России. Суммы там были достаточно большие, и для некоторых стран, вроде прибалтийских, эти компенсации должны были решить тяжелые экономические последствия евроинтеграции.

Россия прибалтийским странам, конечно, показала кукиш, а в довесок еще и лишила эти страны своего транзита. Прибалтика все 1990-е и даже 2000-е годы жила за счет транзита российских грузов в свои порты. И неплохо так жила. Но потом Россия построила ряд портов в Финском заливе, и прибалтийские порты: Таллинн, Вентспилс, Рига, Клайпеда - все они "обсохли".

Это был серьезный удар по экономике этих стран. Впрочем, им никто не мешал выбирать выражения и не провоцировать соседа на решительные меры. Если подобный подход укрепится и в Киргизии, если допустить такую возможность, то Россия не только откажется выплачивать компенсации, но и обвалит киргизискую экономику тем, что депортирует граждан Киргизии из России с запретом им приезда.

Мне могут возразить, что "Москва не посмеет", что страна является партнером по ЕАЭС и так далее. Если будет надо - Москва посмеет и сделает.

Тем более что это можно сделать сугубо формально, установив очень жесткие правила и применяя депортацию с запретом на въезд за малейшее их нарушение. Если таким образом вышлют даже половину киргизских граждан в России, в Киргизии начнутся тяжелые времена. Ведь республика лишится одного из главных источников валютных поступлений.

А там и Китай сдерет шкуру с Киргизии, потребовав погасить долги деньгами или правами на полезные ископаемые.

Поскольку Киргизия находится между большими державами, связанными сейчас общими интересами и, по сути, военным союзом, то раздражать и злить одну из них - в высшей степени неразумная и недальновидная политика. Учитесь у Швейцарии, которая ни к кому никаких претензий не выдвигает.

ИА REGNUM: Учитывая, что вопрос касается не только басмачей, но и тезиса "коммунизм = фашизм", как вы считаете, понимают ли киргизские элиты, что таким образом портят свои отношения с КНР?

Сейчас Пекин виду не покажет, но возьмет всех, кто продвигал эту инициативу на заметку. Это для того, чтобы, если что, организовать для них продвинутый курс любви к Компартии Китая в лагере по перевоспитанию.

Здесь нужно понимать, что все, что сейчас Китай делает в Синьцзяне с уйгурами и казахами, это всё - про всю остальную Центральную Азию. Китай не только хочет искоренить всякий уйгурский сепаратизм, но и наработать на случай возможного обострения ситуации и необходимости вхождения в регион методы идеологического контроля.

Источник: ИА REGNUM

От редакции отметим, что инициаторами проекта закона стали депутаты Жогорку Кенеша КР: Каныбек Иманалиев, Жанар Акаев, Исхак Пирматов, Мирлан Жеенчороев, Абдывахап Нурбаев, Мирлан Бакиров, Жылдыз Мусабекова, Садык Шер-Нияз, Эмиль Токтошев, Джаныбек Бакчиев, Дастан Бекешев, Рыскельди Момбеков, Айнура Аскарова, Алмазбек Акматов, Алмазбек Токторов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382779
Теги:
Германия, закон, Китай, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, кыргызско-российское сотрудничество, компенсация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  