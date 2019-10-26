В Санкт-Петербурге поймали беглого афериста из Кыргызстана

В Санкт-Петербурге взят под стражу 41-летний гражданин Кыргызстана К.С., объявленный у себя на родине в межгосударственный розыск. Разыскать и задержать беглого преступника сотрудникам местной полиции удалось юлагодаря взаимодействию с представительством МВД КР в РФ.

Как рассказали в представительстве, этот человек, уроженец Таласской области, скрывался от органов следствия УВД Октябрьского района Бишкека за преступление, совершенное на территории столицы республики. В 2017 году он под предлогом помощи в покупке грузового транспорта получил от соотечественников 545 тысяч сомов. Однако затем с этой суммой на руках скрылся в неизвестном направлении.

В отношении К.С. было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в значительном размере" УК КР. В данный момент решается вопрос об экстрадиции задержанного в Кыргызстане и передачи его правоохранительным органам республики, проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.