Глава МИД выразил готовность популяризировать каратэ в Кыргызстане

Сегодня, 24 октября 2019 года, министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков встретился с Президентом Всемирной организации каратэ "Шинкиокушинкай" Кенджи Мидори. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области популяризации каратэ в Кыргызстане.

"Японская сторона выразила мнение, что с этой целью, было бы актуальным организовать в Кыргызской Республике ряд мероприятий, как совместные сборы, чемпионаты и др.

Министр выразил готовность проработать данный вопрос совместно с заинтересованными структурами в Кыргызской Республике.

Стороны договорились продолжить консультации по обсужденным вопросам".