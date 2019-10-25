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Глава МИД выразил готовность популяризировать каратэ в Кыргызстане

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 24 октября 2019 года, министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков встретился с Президентом Всемирной организации каратэ "Шинкиокушинкай" Кенджи Мидори. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области популяризации каратэ в Кыргызстане.

"Японская сторона выразила мнение, что с этой целью, было бы актуальным организовать в Кыргызской Республике ряд мероприятий, как совместные сборы, чемпионаты и др.

Министр выразил готовность проработать данный вопрос совместно с заинтересованными структурами в Кыргызской Республике.

Стороны договорились продолжить консультации по обсужденным вопросам".


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URL: https://www.vb.kg/382785
Теги:
визит, каратэ, федерация, Япония, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков, МИД
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