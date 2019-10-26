В Канте вспомнили 25-й партсъезд

Мэрия города Кант приступила наконец к строительству и ремонту дорог и тротуаров. Как рассказал вице-мэр Уран Мусаев, в последнее время такие работы выполнялись в незначительном объеме из-за реконструкции водопровода и газификации. На сегодня реконструкция водопровода выполнена на 90 процентов, завершен также первый этап газификации (второй начнется в 2023 году), а потому на многие проблемные участки пришли наконец дорожники.

За счет республиканского бюджета заасфальтирована улица Октябрьская. Из местной казны выделены средства на асфальтирование улиц Центральной, Буслаева, 25-го партсъезда, Герцена и Некрасова. Правда, большинство улиц заасфальтированы лишь частично, но жители рады и этому. До конца года в местном самоуправлении планируют уложить асфальт также на улицах Ташкентской, Куйбышева и Садовой. В настоящее время производится подсыпка нескольких грунтовых дорог, выполняются ямочный ремонт и другие работы.

У центрального городского парка Победы заасфальтировали большую парковочную площадку, на улицах Пушкина, Толстого и Абдраимова построили тротуары, восстановили пять остановок общественного транспорта, в ближайшее время должны вернуть к жизни еще три остановки. Ведутся работы по благоустройству территории в центральной части города: меняют бордюры, разбивают клумбы, сажают деревья.

С каждым годом в Канте становится все больше улиц, на которых установлено освещение. Нынче оно появилось на Ванахуна, Толстого, Гризодубова и еще четырех улицах, общей протяженностью 5,7 километра. По словам вице-мэра, в ночное время освещается примерно 60 процентов городских улиц.