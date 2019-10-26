Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Канте вспомнили 25-й партсъезд

152  0
- Виктор Мурзов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия города Кант приступила наконец к строительству и ремонту дорог и тротуаров. Как рассказал вице-мэр Уран Мусаев, в последнее время такие работы выполнялись в незначительном объеме из-за реконструкции водопровода и газификации. На сегодня реконструкция водопровода выполнена на 90 процентов, завершен также первый этап газификации (второй начнется в 2023 году), а потому на многие проблемные участки пришли наконец дорожники.

За счет республиканского бюджета заасфальтирована улица Октябрьская. Из местной казны выделены средства на асфальтирование улиц Центральной, Буслаева, 25-го партсъезда, Герцена и Некрасова. Правда, большинство улиц заасфальтированы лишь частично, но жители рады и этому. До конца года в местном самоуправлении планируют уложить асфальт также на улицах Ташкентской, Куйбышева и Садовой. В настоящее время производится подсыпка нескольких грунтовых дорог, выполняются ямочный ремонт и другие работы.

У центрального городского парка Победы заасфальтировали большую парковочную площадку, на улицах Пушкина, Толстого и Абдраимова построили тротуары, восстановили пять остановок общественного транспорта, в ближайшее время должны вернуть к жизни еще три остановки. Ведутся работы по благоустройству территории в центральной части города: меняют бордюры, разбивают клумбы, сажают деревья.

С каждым годом в Канте становится все больше улиц, на которых установлено освещение. Нынче оно появилось на Ванахуна, Толстого, Гризодубова и еще четырех улицах, общей протяженностью 5,7 километра. По словам вице-мэра, в ночное время освещается примерно 60 процентов городских улиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382787
Теги:
Кант, строительство, Кыргызстан, ремонт дорог, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  