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В жутком ДТП погибли 5 человек, в том числе двое детей 7-ми и 9-ти лет

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- Оксана Гут
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Накануне, 25 октября, близ Токмака произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Чуйской области, авария случилась примерно в 16.40 часов на 144 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт. Водитель машины "Тойота", двигаясь с запада на восток, не справился с управлением и влетел в бетонный парапет.

В авто находилось 6 человек, все они родственники, кроме самого водителя.

В результате сильного столкновения, три пассажира от полученных травм скончались на месте. После еще двое, в том числе водитель, погибли в больнице. Среди погибших двое маленьких детей - семи и девяти лет.

В настоящее время еще один пассажир "Тойоты" находится в кантской больнице в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/382788
Теги:
дети, ДТП, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД
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