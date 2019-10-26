В жутком ДТП погибли 5 человек, в том числе двое детей 7-ми и 9-ти лет

Накануне, 25 октября, близ Токмака произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Чуйской области, авария случилась примерно в 16.40 часов на 144 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт. Водитель машины "Тойота", двигаясь с запада на восток, не справился с управлением и влетел в бетонный парапет.

В авто находилось 6 человек, все они родственники, кроме самого водителя.

В результате сильного столкновения, три пассажира от полученных травм скончались на месте. После еще двое, в том числе водитель, погибли в больнице. Среди погибших двое маленьких детей - семи и девяти лет.

В настоящее время еще один пассажир "Тойоты" находится в кантской больнице в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие.