В Бишкеке почтили память погибших в Баткенских событиях

20 лет назад бандформирования радикальной части исламских экстремистов вторглись на территорию Баткенского района Кыргызской Республики. Те события стали для всей страны и ее Вооруженных Сил испытанием на прочность государственных устоев, на надежность духовных ценностей, на способность органов военно-политического управления, войск и населения к практической защите суверенитета и безопасности страны от разгула терроризма, на возможности экономики.

Военные кампании, проведенные Вооруженными Силами в 1999-2000 годах на юге республики и подвиги воинов-кыргызстанцев стали частью истории страны.

Потери личного состава Министерства обороны за Баткенскую кампанию составили 44 человека. Приказом Министра обороны КР от 2001 года 44 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий по защите южных рубежей Кыргызской Республики, навечно зачислены в списки войсковых частей Вооруженных Сил КР.

В целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, в 2013 году приказом Министра обороны Кыргызской Республики в соединениях, частях и учреждениях Министерства обороны 26 октября установлен Днем чествования памяти воинов, погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов.

26 октября 2019 года, в ознаменование 20-ой годовщины начала Баткенских событий, у памятника воинам-баткенцам прошла церемония возложения цветов, которая продолжилась митингом-реквием на Аллее славы с участием руководства ГШ ВС КР, личного состава частей Бишкекского гарнизона, представителей ветеранских организаций, Республиканского совета воинов-баткенцев, Республиканского комитета воинов Баткена, мэрии г.Бишкек, духовенства, общественных организаций, членов семей и родственников погибших.

Память о погибших участники митинга почтили минутой молчания и троекратным ружейным залпом.

Информация предоставлена управление информационного обеспечения Генштаба ВС КР.