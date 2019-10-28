Спортсмены из Кыргызстана отправятся на Евразиаду в Башкирию

Перспективы развития двусторонних отношений между Кыргызстаном и Республикой Башкортостан обсудили глава этого российского региона Радий Хабиров и посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, который побывал с рабочим визитом в РБ.

Как сообщили в дипмиссии, рассматривались, в частности, задачи развития сотрудничества в ряде отраслей сельского хозяйства, в топливно – энергетической и некоторых других сферах. Шла речь и об организации в 2020 году мероприятий в рамках перекрестного года между РФ и КР, решение о чем приняли президенты обоих государств. Отмечена готовность башкирской стороны оказать Кыргызстану содействия в реализации ряда проектов, в том числе программ "Умный город" и "Умное правительство".

Собеседники также затронули вопросы участия кыргызской молодежи в Евразийских играх по национальным видам спорта (Евразиада), проведение которых планируется на ближайшее будущее в Башкортостане. Соответствующее соглашение подписан в нынешнем месяце между Ассамблеей народов Евразии и правительством РБ, в в рамках международного форума "Россия - спортивная держава".

Аликбек Джекшенкулов также принял участие в торжествах, посвященных 100-летнему со дня рождения народного башкирского поэта Мустая Карима, выступил на митинге-реквиеме в память о нем. Посол отметил, что этот юбилей объединил всех евразийцев, стал своего рода продолжением дружбы двух гениальных сынов Евразии - Мустая Карима и Чингиза Айтматова, которые пропагандировали добро, мир и дарили счастье людям.

Во время пребывания в Уфе глава посольства КР в РФ встретился со студентами-кыргызстанцами, обучающимися в вузах Башкортостана (всего здесь получают высшее образование более 100 молодых уроженцев Кыргызстана). И рассказал им о реализуемой руководством КР политике по поддержке соотечественников за рубежом, о работе самого посольства по защите прав и интересов граждан Кыргызстана в России.