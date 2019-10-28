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Скоро будет тепло! Мэрия Бишкека готовится начать отопительный сезон

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- Екатерина Улитина
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В минувшие выходные мэр Азиз Суракматов вместе с вице-мэрами столицы проверили все районы города на готовность к зиме.

Азиз Суракматов встретился с горожанами, директорами школ и садиков, уточнил температуру в классах, группах и помещениях, где дети обычно проводят время.

По данным метеорологов в столице в ближайшее время ожидается похолодание. В связи с этим мэр дал поручение вице-мэру по вопросам ЖКХ Мирлану Амантурову подготовить заседание штаба по ОЗП и распоряжение для начала отопительного сезона в Бишкеке.

В связи с этим, городские власти просят горожан подготовить свои дома к холодам:

1. Необходимо заменить или установить краны Маевского на отопительных приборах верхних этажей (для сброса воздуха по стояку);

2. Для хорошей теплоотдачи и устранения причин возникновения перетоков нужно промыть или заменить старые и засоренных многолетними шламовыми и грязевыми отложениями приборы отопления, а также отремонтировать нерабочие смесители.

3. А для отсечения от стояков горячего водоснабжения необходимо провести ремонт или замену аварийных вентилей на разводящих трубопроводах, также перекрыть отсекающий вентиль на горячую воду при использовании автономного водопрогревателя типа "Аристон" , а при неиспользовании - закрыть вентиль подачи холодной воды в водонагреватель;

Кроме того, мэрия настоятельно рекомендует утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартирах, подъездах и установить пружины.

Напомним, что горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания Национального энергохолдинга. Коммунальное предприятие "Бишкектепоэнерго", это структурное подразделение мэрии, обеспечивающее теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО "Бишкектеплосеть".

По вопросам, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП "Бишкектеплоэнерго" просьба обращаться по телефонам: (0132) 21-28-47, (0312) 212844;

WhatsApp-канал: 0500 287070

Потребители,которых  теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть". При возникновении вопросов просьба обращаться на номера телефонов: 

 (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

56-85-58 – диспетчерская служба;


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URL: https://www.vb.kg/382800
Теги:
Бишкектеплосеть, Бишкектеплоэнерго, мэрия, ТЭЦ, отопительный сезон, Бишкек, Кыргызстан
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