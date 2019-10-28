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Ахматбек Келдибеков предлагает освободить СМИ от налогов (видео)

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- Андрей Заверухин, Бакыт Стамов
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Государство должно предусмотреть какие-то льготы для СМИ. Об этом редакции VB.KG заявил экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков.

По его словам, от средств массовых информаций многое чего зависит.

- То же развитие экономики или политической ситуации в стране. Поэтому можно дать СМИ какие-то налоговые послабления. Также государство ежегодно тратит сотни миллионов сомов на какие-то программы. Так вот для этих целей необходимо привлекать не только госканалы, но и частные. Это создаст здоровую конкуренцию между ними, - сказал Келдибеков.

В то же время налоговые послабления для СМИ должны обязывать их быть более ответственными, отметил экс-спикер ЖК.

Более развернутое мнение экс-спикера ЖК Ахматбека Келдибекова по этому вопросу можно прослушать в репортаже VB.KG:


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URL: https://www.vb.kg/382804
Теги:
Ахматбек Келдибеков, закон, налоги, Кыргызстан, СМИ
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