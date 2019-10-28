Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке задержаны лжесотрудники АКС ГКНБ

119  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

АКС ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 27 октября в городе Бишкек с поличным при получении части вымогаемых денежных средств в сумме 1000 долларов США у частного предпринимателя Ш.А. задержаны граждане Б.А. и И.М. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

Задержанные представлялись начальником и сотрудником отдела АКС ГКНБ КР соответственно и под угрозой организации проверок объектов бизнеса вымогали денежные средства в сумме 2000 долларов США.

Задержание было проведено в рамках ранее зарегистрированного в АИС ЕРПП материалов досудебного производства по ст.203 ч.2 ("Вымогательство") УК КР.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответсвующие следственно-оперативные мероприятия.

Задержанные Б.А. и И.М. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

АКС ГКНБ КР публикует фото задержанных. В случае их опознания по аналогичным фактам в ведомстве просят обращаться по телефонам доверия ГКНБ КР: 0312 660475, 312626504.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382806
Теги:
вымогательство, задержание, взятка, Кыргызстан, ГКНБ, СИЗО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  