В Бишкеке задержаны лжесотрудники АКС ГКНБ

АКС ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий 27 октября в городе Бишкек с поличным при получении части вымогаемых денежных средств в сумме 1000 долларов США у частного предпринимателя Ш.А. задержаны граждане Б.А. и И.М. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

Задержанные представлялись начальником и сотрудником отдела АКС ГКНБ КР соответственно и под угрозой организации проверок объектов бизнеса вымогали денежные средства в сумме 2000 долларов США.

Задержание было проведено в рамках ранее зарегистрированного в АИС ЕРПП материалов досудебного производства по ст.203 ч.2 ("Вымогательство") УК КР.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответсвующие следственно-оперативные мероприятия.

Задержанные Б.А. и И.М. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

АКС ГКНБ КР публикует фото задержанных. В случае их опознания по аналогичным фактам в ведомстве просят обращаться по телефонам доверия ГКНБ КР: 0312 660475, 312626504.