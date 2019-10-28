В накале коррупционных страстей

Чем запомнилась уходящая неделя? Сенсациями, которые чуть не случились в политической жизни республики: брата президента обвиняют в нарушении регламента, помощника премьера записали в вымогатели, а снятие неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева как антиконституционное рассматривается в суде.

На экс–спикеров "наезжают"

В понедельник член СДПК и активный сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков сообщил на своей странице в сети Facebook, что Генеральная прокуратура (ГП) приняла к рассмотрению заявление, в котором он попросил следователей привлечь к уголовной ответственности действующего депутата Асылбека Жээнбекова.

Брат президента работал спикером парламента, когда депутаты рассмотрели и приняли соглашение по модернизации ТЭЦ Бишкека. Так вот, по мнению Султанбекова, у парламентариев было минимум полтора месяца на изучение соглашения и на "исправление неточностей и ошибок" в документе о модернизации ТЭЦ Бишкека.

"Однако по решению спикера Асылбека Жээнбекова парламент принял закон в течение одного дня", - написал Султанбеков.

По его мнению, экс–спикер нарушил Закон "О регламенте Жогорку Кенеша", и поэтому модернизацию ТЭЦ провели с нарушениями. Султанбеков заявил, что в отношении Жээнбекова нужно возбудить уголовные дела по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Халатность", его самого взять под стражу, а "всех его родственников и близких людей временно отстранить от занимаемых должностей в целях недопущения давления на следствие". Предложение весьма экстремальное, учитывая, что старший брат Асылбека Жээнбекова действующий президент страны.

В среду стало известно, что обращение Султанбекова направлено в Военную прокуратуру для рассмотрения в рамках расследуемого дела по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Напомним, это расследование началось после аварии в январе 2018 года. Спустя несколько месяцев на скамье подсудимых оказались бывшие премьер–министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс–министр финансов Ольга Лаврова, экс–министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и другие высокопоставленные чиновники, обвиненные в коррупционных действиях. Летом 2019 года депутаты парламента обвинили в том же Алмазбека Атамбаева. Это стало одной из причин, по которой бывшего главу государства лишили статуса экс–президента и неприкосновенности, а затем задержали после двухдневного штурма его резиденции в Кой–Таше.

Над головой другого экс–спикера тоже сгустились тучи. В сентябре гражданский активист Мелис Аспеков обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру на Чыныбая Турсунбекова. Активист считает, что бывший глава парламента, до начала политической карьеры официально возглавлявший закрытое акционерное общество "Акун", искусственно обанкротил водочный завод в Бишкеке, чтобы приобрести его по низкой цене.

Кроме того, на своей странице в "Фейсбуке" Аспеков перечислил богатства, которые, как он считает, принадлежат семье Турсунбекова. В их числе банк "Акыл Инвест", сейчас известный как "Капитал банк".

На сайте финучреждения говорится, что "Акыл Инвест" был выкуплен и переименован в 2012 году "гражданкой Кыргызстана". Некоторые СМИ утверждали, что покупательницей была супруга Чыныбая Турсунбекова Нуржан Тентимишева. Согласно декларациям, она одна из самых богатых женщин Кыргызстана - владеет мукомольным бизнесом и центром отдыха на Иссык–Куле, носящим одно название - "Акун".

Сам Чыныбай Турсунбеков на заседании парламента опроверг обвинения Аспекова и даже обвинил активиста в шантаже. Тем не менее во вторник стало известно, что аппарат президента поручил генпрокурору Откурбеку Джамшитову проверить это заявление.

Этот опасный близкий круг

Премьер–министр Мухаммедкалый Абылгазиев в понедельник провел совещание, где обсуждался вопрос похищения и убийства бизнесмена Хуфура Абдурахемана.

Глава правительства поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву завершить расследование и выявить всех виновных, в том числе тех, кто мог являться наводчиками. Подобные поручения, надо отметить, звучат странно: они предполагают, что без отмашки сверху правоохранители вообще не способны выполнять свои профессиональные обязанности.

Премьер напомнил присутствующим, что одна из важнейших задач государства - защита предпринимательства, а "последние события красноречиво свидетельствуют о том, что правоохранительным органам следует проводить более углубленную работу".

Тем временем одного из приближенных к премьер–министру чиновников кыргызский бизнесмен обвинил в вымогательстве 50 тысяч долларов.

Предприниматель Эмир Эмилканов через СМИ заявил, что его "кинули" заместитель руководителя аппарата правительства Бакыт Калмуратов и зампред Финпола Эмил Жамгырчиев. По словам Эмилканова, эти чиновники обещали ему решить вопрос с делом о контрабанде 80 тонн утиного филе. Однако деньги взяли, а легализовывать контрабандный груз не стали.

Заместитель председателя ГСБЭП Эмил Жамгырчиев публично опроверг обвинения в свой адрес.

"Относительно лживой информации, активно распространяемой в СМИ, заявляю, что я, как один из руководителей органа, основной задачей которого является борьба с экономической и финансовой преступностью, не удивлен подобному шагу со стороны заинтересованных лиц, в частности занимающихся контрабандной перевозкой товаров, запрещенных для завоза на территорию ЕАЭС. Уже неоднократно в средствах массовой информации появлялись аналогичные грязные сплетни в отношении руководства ГСБЭП, которые не находили подтверждения. Нами проводится работа по выявлению, установлению и пресечению различных преступлений, которая нравится далеко не всем, мы успели нажить для себя множество "доброжелателей", пытающихся нас как–то очернить или впутать в какую–либо историю", - заявил он.

ГКНБ разгорающийся скандал пока никак не комментирует. Зато отреагировал премьер–министр - на время следствия отстранил своего советника от занимаемой должности.

"Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что в связи с прозвучавшими в ходе разбирательств обвинениями в адрес Бакыта Калмуратова правоохранительные органы должны обеспечить справедливое и объективное расследование", - пояснила пресс–служба решение главы кабинета министров.

Бакыт Калмуратов хотя и не приходится родственником Абылгазиеву, в обществе воспринимается как человек очень близкий к премьер–министру. Дело в том, что Калмуратов пришел в правительство вслед за Абылгазиевым. Как и его шеф, он сделал карьеру в Социальном фонде - в 28 лет возглавил там борьбу с коррупцией. Сейчас это, конечно, звучит парадоксально.

Сначала, в январе 2017 года, Калмуратов стал советником первого вице–премьер–министра Абылгазиева, в марте–апреле помощником теперь уже руководителя аппарата президента Абылгазиева, а затем и советником премьер–министра Абылгазиева. Затем он стал главным по аналитике и заместителем руководителя аппарата правительства. Вспоминается по этому поводу один шутливый афоризм: "Надо почаще пугать близкое окружение, чтобы не сильно окружали!".

Бес неприкосновенности

В среду Конституционная палата (КП) рассматривала заявление, касающееся снятия неприкосновенности с бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По мнению адвоката Нурбека Токтакунова, неприкосновенность неотъемлема и лишить ее нельзя. Следовательно, привлечь Атамбаева к уголовной ответственности невозможно.

Конституционная палата должна поставить точку в споре вокруг неприкосновенности Атамбаева, определив, конституционно ли применять обратную силу нового закона, установившего процедуры импичмента экс– президента на Атамбаева, который был президентом и стал экс–президентом в то время, когда этого закона еще не было.

В первый день рассмотрения этого дела КП рассмотрела два отвода в отношении состава коллегии. При этом в удовлетворении ходатайства адвоката сторонников Алмазбека Атамбаева об отводе главы Конституционной палаты Карыбека Дуйшеева было отказано. Зато отвод Эркинбеку Мамырову, заявленный представителями ответчиков (парламента), был удовлетворен.

Решение зачитал зампредседателя КП Эмиль Осконбаев. Он напомнил, что Токтакунов заявил, будто судья вызывает сомнения, так как работал советником тогдашнего торага Асылбека Жээнбекова, это свидетельствует о личных отношениях и может повлиять на беспристрастность председательствующего судьи.

- Мы пришли к выводу, что совместная работа в Жогорку Кенеше независимо от соподчиненности не может рассматриваться как веское основание, которое может повлиять на беспристрастность судьи. Также не усматривается взаимосвязь между предметом обсуждения и служебными отношениями в бытность работы в Жогорку Кенеше. На основании вышеизложенного Конституционная палата отказывает в удовлетворении ходатайства, - сообщил Осконбаев.

А вот судью Эркинбека Мамырова сняли с процесса по обвинению в предвзятости, так как ранее он прокомментировал законопроект с изменениями о статусе президента, тем самым нарушив судейскую этику.

- Мамыров всего лишь сказал, что "закон обратной силы не имеет". При этом оставляют Дуйшеева, который был помощником Асылбека Жээнбекова. Конституционная палата еще больше находится под аппаратом президента, - так Нурбек Токтакунов прокомментировал решение КП об отводах.

В итоге конституционная палата не удовлетворила заявление сторонников Атамбаева о неконституционности ограничений гражданских прав и лишения статуса экс–президента.

Напомним, 17 мая 2019 года опубликован закон о лишении экс–президентов абсолютной неприкосновенности, введена процедура лишения неприкосновенности экс–президента. В июне парламент принял постановление, на основании которого Атамбаева лишили статуса экс–президента.

Позже в КП обратились пять депутатов Жогорку Кенеша и представители СДПК. Они оспаривают поправки, внесенные в законодательство, которые позволили снять с Атамбаева статус экс–президента и неприкосновенность. Заявители считают, что это противоречит Конституции и ряду международных документов, в частности, Всеобщей декларации прав человека.