Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Внимание, розыск! В Чуйской области пропал 48-летний Таасир Омуркулов

127  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Внимание розыск!

ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего Омуркулова Таасира Кадыркуловича 1971 года рождения, который 16 октября текущего года вышел из дома по адресу село Жангарач улица Жыламыш и по настоящее время его место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы короткие с проседью, лицо овальное, глаза карие.

Был одет по сезону.

- Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Таасира Омуркулова сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0 (558) 86-14-86, 0 (709) 35-35-29 или в 102. Заранее благодарим за оказанное содействие! - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382819
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  