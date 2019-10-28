Внимание, розыск! В Чуйской области пропал 48-летний Таасир Омуркулов

Внимание розыск!

ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего Омуркулова Таасира Кадыркуловича 1971 года рождения, который 16 октября текущего года вышел из дома по адресу село Жангарач улица Жыламыш и по настоящее время его место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы короткие с проседью, лицо овальное, глаза карие.

Был одет по сезону.

- Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Таасира Омуркулова сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0 (558) 86-14-86, 0 (709) 35-35-29 или в 102. Заранее благодарим за оказанное содействие! - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Чуйской области.