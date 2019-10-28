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В кочкорском Кок-Жаре растут чемпионы

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- Светлана Лаптева
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Сразу несколько спортивных объектов открыты в селе Кок-Жар Кочкорского района Нарынской области. Такое не снилось и столичным мальчишкам. В спортивный комплекс вошли детская площадка, волейбольная, тренажерный и борцовский зал, роллердром и площадка для мини-футбола.

Когда журналисты приехали в село как раз привезли ролики. Сразу же все: и стар и мал сразу пытались "выйти на лед". В это время в зале шли тренировки по борьбе и бодибилдингу.

Все это стало возможным благодаря сотрудничеству Кок-Жарского айыл окмоту с проектом USAID в октябре 2017 г. Изначально в селе определили болевые проблемы, которые надо решить. Люди назвали одной из приоритетных услуг необходимость организации спортивных секций для детей и молодежи.

После проведения общественных слушаний было решено отремонтировать спортивный комплекс имени Баатаева. Для этого айыл окмоту написал заявку на получение стимулирующего гранта. Провели калькуляцию стоимости услуг и вынесли на общественные слушания, а затем утвердили приказом айыл окмоту. Потом провели конкурс и выбрали поставщика услуг. Здание было передано в аренду победившим частным предпринимателям.

Сегодня в спортивной секции по вольной борьбе занимается 80 детей в возрасте от 7 до 16 лет, из них 12 девочек. Удалось очень правильно выбрать тренера, который предан спорту и всю жизнь мечтал тренировать детей. Сам он был старшим из 10 детей. Закончил спорт интернат, но учиться тогда дальше не смог - у него умер отец. И он работал, чтобы поднять на ноги всех своих братьев и сестер. Стать тренером он смог позже. О его результатах говорят успехи учеников. На чемпионате Азии в Японии воспитанница спорткомплекса Кумушай Жоодарбекова заняла 3 место. На международном турнире в Казахстане две девочки заняли первые места, одна 2-е и одна 3-е. На соревнованиях районного уровня 13 детей получили призовые места.

Справка: в Кок-Жарском айыл окмоту проживают 500 семейств. Спорт кружки работают с 5 октября 2018 г стоимость услуг утверждена приказом айыл окмоту - тренажерный зал 300 сомов за одного в месяц. Секция по вольной борьбе - 85 сомов за 1 человека. Площадка мини- футбол 20 сомов час.

Представитель проекта USAID в Кочкорском районе Тынчтыкбек Толомушов отметил, что очень многое зависит от неравнодушия и деловых качеств руководителей айыльных аймаков. В свою очередь глава айыл окмоту рассказал что в проекте есть и собственный вклад местного населения, а также трудовых мигрантов.


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URL: https://www.vb.kg/382820
Теги:
Кочкорский район, Нарынская область, спорт, Кыргызстан
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