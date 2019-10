В суде США рассматривают иск к КР о ремонте дороги Бишкек-Ош

В американском суде будут рассматривать иск турецкой компании о взыскании с Министерству транспорта и дорог 25 млн долларов за проект реабилитации дороги Бишкек-Ош. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

По данным агентства, Федеральный суд округа Колумбии (США), признал свою юрисдикцию, частично удовлетворил заявление турецкой компании Entes Industrial Plants, Construction and Erection Contracting Co. Inc. (Entes), добивающейся признания и приведения в исполнение в США арбитражного решения на 25 миллионов долларов по спору с Министерством транспорта и коммуникации Кыргызстана о нарушении контрактных обязательств.

Агентство сообщает историю вопроса:

"В 1999 году Еntes и Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики заключили соглашение, согласно которому турецкая фирма взяла на себя обязательства по восстановлению около 620 километров дороги между городами Бишкек и Ош. Сумма контракта на тот момент составила 52 миллиарда долларов США, а на завершение работ было выделено чуть менее трех лет".

Здесь, вероятно, агентство допустило опечатку и сумма договора составила 52 миллиона долларов, а не миллиарда. Впрочем, в найти договор 1999 года и подтвердить догадку пока не удалось - VB.KG).

Закончить строительство в срок компания не смогла, как они поясняют, причинами задержки строительства стали "нехватка материалов, неблагоприятные погодные условия и политические изменения в регионе". Сроки сдачи проекта перенесли на октябрь 2005 года. При этом дополнительные расходы на выполнение контрактных обязательств, по оценке заявителя, возросли примерно на 23 миллиона долларов. Власти Кыргызстана согласились восполнить лишь часть от заявленных компанией требований.

В 2009 году Еntes инициировала арбитражное разбирательство в Бишкеке, указав в качестве ответчика Министерство транспорта и коммуникаций республики. Спустя шесть лет, в сентябре 2015 года, требование турецкой компании было удовлетворено, а ответчику предписано выплатить порядка 16,6 миллиона долларов. Вместе с процентами сумму составила более 24 млн долларов.

Добиваясь признания и приведения в исполнение арбитражного решения, представители Entes первоначально обратились в российскую и канадскую инстанции.

Высший суд Онтарио в ноябре 2016 года удовлетворил их требования, однако 26 сентября 2018 года турецкая компания обратилась в Федеральный суд округа Колумбии, требуя от Министерства транспорта и коммуникаций и самой Кыргызской Республики как иностранного суверенного государства почти 25 миллионов долларов.

Выбор суда для подачи заявления, компания объяснила тем, что ответчик, может владеть имуществом в Соединенных Штатах, которое не может быть предметом рассмотрения в других юрисдикциях.

Власти Кыргызстана, в свою очередь, обратились в американский суд со встречным ходатайством. Согласно материалам дела, они настаивали, что Федеральный суд округа Колумбии не лучшее место для рассмотрения спора между сторонами. При этом если американская юрисдикция признает за собой право начать процессуальные действия по приведению в исполнение арбитражного решения, в качестве ответчика должно выступать только Министерство транспорта и коммуникаций, а не Кыргызская Республика, так как последняя никогда до этого не являлась стороной в данном арбитражном споре, отмечалось в ходатайстве.

Вопрос о том, может ли Кыргызстан быть привлечен в качестве ответчика, будет рассмотрен судом после представления сторонами дополнительных аргументов в течение 30 календарных дней.

В пресс-службе Минтранса VB.KG сообщили, что юристы ведомства занимаются данным вопросом. В ближайшее время будет подготовлен официальный комментарий Министерства.