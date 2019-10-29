Кыргызстан активизирует сотрудничество в таможенной сфере

Вопросы совершенствования таможенного администрирования, внедрения передовых технологий и сотрудничестве в этой области стали одними из главных на Международном таможенном форуме, который прошел 24-25 октября в Москве. В числе специалистов из различных стран участие в нем приняли и сотрудники Государственной таможенной службы при правительстве КР.

Как отметил председатель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, сегодня в таможенной сфере активно модернизируется материальная база, внедряются цифровые технологии и новые процессы таможенного администрирования. "При этом переход к широкой автоматизации невозможен без человека, способного управлять сложными системами, грамотного и хорошо мотивированного специалиста. Таможня всегда была сильна своими людьми, готовыми идти в ногу со временем, умеющими учиться новому и своевременно получать дополнительные профессиональные знания", - подчеркнул Булавин.

Деловая программа форума включала более 50 мероприятий, объединенных в 15 тематических треков, - круглые столы, презентации, мастер-классы. Открывая сессию по проблемам реформрования таможенных органов, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил: "Со стороны бизнеса есть запрос – ускорить предоставление услуг и сократить сроки таможенного оформления. Реформа и внедряемые в работу службы передовые технологии позволяют решать эти задачи".

Приоритетные направления здесь – переход на безбумажные технологи, цифровизацию процессов таможенного администрирования и другие. Все это, как отмечается, должно повысить эффективность работы таможенников, а также способствовать борьбе с коррупцией в таможенной сфере.

В решении всех этих задачах активно участвует и Кыргызстан. Содействие ему оказывает Россия – во исполнение двустороннего межправительственного соглашения от 31 марта 2015 года об оказании технического содействия КР в рамках процесса его присоединения к ЕАЭС. Данным документом предусмотрена поддержка в оснащении и техническом обустройстве пунктов пропуска на кыргызском участке внешней границы, в модернизации этих пунктов.

По данным ЕЭК, общая протяженность внешней границы ЕАЭС составляет 68 тысяч 380 километров. В России насчитывается самое большое количество пунктов пропуска – 389. В Армении их 7, в Беларуси - 52, Казахстане – 37, в Кыргызстане – 15. Кыргызстан вместе со странами партнерами также участвует в создании в ЕАЭС единой транзитной системы, в реализации других совместных проектов.

Одним из важных мероприятий форума стал круглый стол "Таможенный представитель. Роль в современной экономике ЕАЭС".

Модератор сессии - член правления "НП "Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела" Юрий Ковалев напомнил: благодаря упрощению процессов таможенного администрирования и сокращения сроков проведения операций участник внешнеэкономической деятельности сможет самостоятельно осуществлять простые процедуры. А вот более сложные операции по-прежнему придется передавать таможенному представителю: "Востребованность услуг таможенных представителей и стабилизация деятельности компаний говорит о том, что институт будет только укрепляться".