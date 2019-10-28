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В парке Тулебердиева появились эксклюзивные фонари и арка с подсветкой

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- Екатерина Улитина
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Специалисты МП "Бишкексвет" усиленно работают по установке наружного освещения в обновленном парке имени Чолпонбая Тулебердиева, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время в лесопарке монтируют 170 современных светодиодных, энергосберегающих светильников, которые намного мощнее прежних и отличаются лучшей светоотдачей.

Впервые опоры и бетонные основания светильников изготовлены на муниципальном заводе при МП "Бишкексвет", они будут эксклюзивными и выполнены в военном стиле. Благодаря этому, новый парк будет отличаться оригинальной архитектурно-художественной подсветкой.

Кроме того, муниципальные специалисты изготовили декоративную арку и установили у главного входа в парк. Данная конструкция напоминает символический дзот, как память о героическом поступке Чолпонбая Тулебердиева.

Над новым общественным пространством также работают муниципальные предприятия "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекзеленхоз", проект разработала "Бишкекглвархитектура".

Напомним, что площадь территории парка составляет 11 га. Для автовладельцев будет построена парковка на 120 машин, будут проложены тротуары и установлено порядка 150 скамеек, также вокруг парка предусмотрена велодорожка протяженностью в 1660 метров, для любителей активного отдыха появится первый городской скейтдром.

В целях безопасности бишкекчан по всему периметру парка будут установлены камеры видеонаблюдения и пункт охраны.

Парк имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева городские власти обещают открыть к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Новое место для отдыха горожан появится в северо-западной части столицы, на пересечении улиц Тулебердиева и Кокчетавской.


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URL: https://www.vb.kg/382834
Теги:
Бишкексвет, мэрия, уличное освещение, парк, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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