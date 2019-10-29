Кыргызстанки едут на Всемирную конференцию российских соотечественников

Очередная, седьмая Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом, откроется 30 октября. Она посвящена роли женщин в жизни российской диаспоры и пройдет под лозунгом "Соотечественницы и преемственность поколений".

Как отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, анализ состава руководства организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, наводит на мысль о настоящем "женском лице" российской диаспоры: не менее 65% организаций общины возглавляют женщины.

В форуме примут участие 155 представителей российской диаспоры из 93 стран, члены Федерального Собрания, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, известные женщины России из числа политических, общественных деятелей, предпринимателей, преподавателей-русистов, ученых, а также журналисты.

Целью мероприятия является консолидация активных женщин российских зарубежных общин для раскрытия и оптимального использования их творческого и делового потенциала.

Особое внимание в ходе форума будет уделено вопросам развития делового и общественного потенциала соотечественниц, сохранения российской идентичности и русского языка в зарубежном обществе, отстаивания исторической правды, нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения, включая подготовку и проведение зарубежными общинами памятных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе акции "Бессмертный полк".

В день открытия конференции пройдет пленарная сессия и две пленарные панельные дискуссии: "Соотечественницы и сохранение идентичности" и "Женщины в XXI веке". Во второй половине дня будет организована работа секций: "Защита законных прав и интересов соотечественниц за рубежом и консолидация общины", "Воспитание молодого поколения соотечественников", "Современные коммуникационные средства и женские сообщества".

Второй день Конференции 31 октября начнется с работы секций: "Борьба за историческую правду", "Русский язык как фактор самоидентификации российского соотечественника", "Женщины делового мира".

Завершится работа форума пленарным заседанием, награждением активных соотечественников и принятием итоговой резолюции.

Кыргызстан представляют четыре кыргызстанки: Ладожинская, Шидакова, Фролова, Лаптева, а также представитель регионального совета соотечественников Александр Никсдорф.