Депутаты предложили снизить избирательный порог и залог

Группа депутатов разработала законопроект, который упрощает условия участия в выборах для партий. Так, авторы предлагают снизить сумму избирательного залога с 50 до 10 млн сомов.

Кроме того, предлагается снизить избирательный порог, который должны преодолеть партии, чтобы попасть в Жогорку Кенеш.

По действующей редакции, в ЖК могут попасть партии, которые наберут не менее 9% от числа проголосовавших избирателей. Если поправки примут, партиям нужно будет набрать лишь 5%. Неизменным останется региональный порог в 0,7%, партии набравшие в какой-либо области, в Бишкеке или Оше меньше этого значения, не смогут попасть в Парламент.

Отметим, во время прошлых выборов партии должны были преодолеть 7%-ный порог. В итоге в ЖК попали 6 партий.

Авторами законопроекта являются: Мирлан Жеенчороев, Исхак Масалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев.