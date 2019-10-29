На Камчыбека Жолдошбаева пожаловались спикеру. Не отдает 2 кобылиц

Житель села Казыбек Ат-Башинского района, 71-летний пенсионер Аскарбек Абылов на протяжении многих лет не может забрать свой долг у депутата Камчыбека Жолдошбаева. Об этом аксакал рассказал изданию Факты.kg.

По его словам, в 1992 году Жолдошбаев впервые баллотировался в парламент, и он в этот год объезжал села в Нарынской области.

- Я тогда был председателем производственного объединения "Дуйшомбу". Жолдошбаев взял у меня в долг крупную сумму денег и 2 кобылиц и с тех пор не отдает. Он тогда обратился ко мне с предложением: "Аке, вам масло нужно, мне деньги. Давайте составим договор. Вы мне переведете 150 тысяч рублей, а я вам даю масло". Я поверил ему, так как наши деды были друзьями. Перевел ему деньги на счет ОсОО "Беш-Сары", которой руководил тогда брат Жолдошбаева Толонбек Сариев. Позже Жолдошбаев попросил в долг у меня двух кобылиц. Мы составили договор на 150 тысяч рублей и этих кобылиц. 2 сентября 1992 года мой сын получил масло только на 118 тысяч 125 рублей. В ноябре в аварии погиб Толонбек Сариев, который и подписал со мной соглашение, как руководитель "Беш-Сары". Потом я приходил несколько раз к Жолдошбаеву за остальным долгом, но он все время кормил меня обещаниями, - сказал Абылов.

В этом году аксакал, по его словам, вновь позвонил депутату.

- Теперь уже он прямо сказал, что ничего не должен мне, так как уже столько времени прошло. После я еще раз несколько раз ему звонил, но он и вовсе перестал брать телефон. 5 сентября приложив все документы (договор, накладная по переводу денег), я написал письмо к спикеру Дастанбеку Джумабекову, но никакого ответа не получил. Тогда я сам позвонил торага, и он мне сказал, что направил письмо в один из комитетов ЖК. Я попросил его организовать мне встречу с Жолдошбаевым и он отказал мне, сославшись на занятость. Совести у них нет! У меня на руках все документы, а не могу получить свой долг. Что тогда про других говорить. Как их только земля носит? - добавил пенсионер.