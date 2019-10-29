Текебаев, Ташиев, Кулов и другие политики вступились за Курсана Асанова

Общественные и политические деятели обратились с письмом к Сооронбаю Жээнбекову, призвав его взять под личный контроль расследование дела экс-замглавы МВД

В соцсетях распространяется открытое письмо к президенту Сооронбаю Жээнбекову от 15-ти общественных и политических деятелей страны в защиту бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Обращение, в частности, подписали: Феликс Кулов, Темир Сариев, Эркин Булекбаев, Каныбек Осмоналиев, Жолборс Жоробеков, Камчыбек Ташиев, Медеткан Шеримкулов, Кубатбек Байболов, Камила Талиева, Жылдызкан Жолдошова, Марат Иманкулов, Абдыгул Чотбаев, Асия Сасыкбаева, Омурбек Текебаев, Абдыганы Эркебаев.

Пишется, что поводом для обращения к главе государства стали последние события, связанные с необоснованным уголовным преследованием генерал-майора милиции Курсана Асанова.

А действия и заявления руководителей правоохранительных органов 7-8 августа и после породили множество вопросов и способствовали напряжению общественно-политической ситуации в стране.

- Громкое увольнение Курсана Асанова с необоснованно жесткой формулировкой и неофициальные "вбросы" в социальные сети ничего не разъяснили, напротив, усугубили ситуацию. Правоохранительные органы прикрылись за понятием "тайны следствия" и стали давать общественности якобы "достоверную" информацию по делу, распространяя невнятные заявления обвинительного характера о наличии в действиях Курсана Асанова признаков каких-то совершенно непонятных преступлений. По сути это предстало как некоего рода дезинформация, - говорится в обращении.

Подписавшиеся констатируют, что за годы работы на государственной службе Курсан Асанов зарекомендовал себя с положительной стороны.

- Это преданный своей родине человек, он в достаточно полной мере показал на деле свои высокопрофессиональные качества. Достойно прошел все этапы милицейской службы, дошел до поста замминистра внутренних дел.

Также в письме обращено внимание на то, что Курсан Асанов не в первый раз оказывается в самом центре экстремальных событий и исполняет в них ключевую роль.

- Исполняет всегда успешно. (…) Мы считаем, что Курсан Асанов совершил в те дни (8 августа – ред.) правильные действия. Если говорить в целом, то он не "предавал", а отстаивал честь и достоинство милиции, - считают подписавшиеся.

В связи с чем, они призвали Сооронбая Жээнбекова, "в целях обеспечения объективности и прозрачности расследования указанных событий, для стабилизации складывающейся в стране общественно-политической обстановки", принять данное дела под личный контроль.

Редакция VB.KG дозвонилась до одного из подписантов, который объяснил, почему решил поддержать бывшего замминистра внутренних дел.

- Письмо подготовила инициативная группа, текст составлял юрист. И так как я ранее в соцсетях и в комментариях СМИ выступал в защиту Курсана Асанова, то меня попросили подписать это обращение. Я ознакомился и в целом согласен. Это дело должно быть расследовано справедливо, - пояснил Феликс Кулов.