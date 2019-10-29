Комиссар Кемел Токабаев: "Главное - следовать букве футбольного закона

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино 15 октября лично поблагодарил за хорошую работу во время игры между сборными Северной и Южной Кореи в Пьхеньяне арбитров этого поединка из Кувейта и комиссара матча кыргызстанца Кемела Токабаева. Корреспондент VB.KG взял у нашего специалиста футбола эксклюзивное интервью.

В чем была особенность этого матча?

- Вы же знаете о непростых отношениях между этими государствами. Политика к большому сожалению иногда наносит свой отпечаток на спорт. Матч поэтому проходил без зрителей. В игре обеих команд, конечно, чувствовалось особое напряжение, но в тоже время футболисты не давали волю эмоциям. Одним словом, никаких эксцессов не произошло. Игра закончилась со счетом 0:0. После поединка специально приехавший в Пьхеньян президент Международной Федерации футбола Джанни Инфантино зашел в судейскую комнату и лично поблагодарил нас за безупречно проведенную работу. Счастлив, что познакомился с этим человеком. Он интеллигентный, коммуникабельный человек. С ним интересно поговорить, причем, не только о футболе.

Как вы стали комиссаром футбольных матчей и что входит в его профессиональные обязанности?

- У нас много функций. Комиссар должен следить, чтобы команды вовремя приехали на стадион, хозяева спортивных арен предприняли все меры безопасности, необходимые во время проведения матчей, на играх присутствовали представители правоохранительных органов, пожарные, медики. Все это делается, подчеркну, для комфорта болельщиков, популяризации нашего вида спорта.

Как становятся комиссарами международных футбольных матчей?

- До этого я долгое время работал в Федерации футбола Кыргызстана на различных административных должностях. И в 2008 году руководители этой организации рекомендовали меня на эту работу в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Отбор был жестким.Т ребовалось знание английского языка, всех инструкций по организации футбольных матчей. В нашем деле мелочей не бывает. Но я с честью сдал, будем так говорить, все тесты. и был допущен к работе в качестве комиссара международных матчей.

Свой дебют в качестве комиссара футбольного посредника помнишь?

- Если не ошибаюсь, это был поединок между сборными Австралии и Японии. Представляете, педантичные японцы приехали на стадион на полчаса позже. По правилам должны были за полтора часа до игры, а прибыли за час, что равнозначно ЧП. Такое требование предъявляется командам не случайно. у руководителей национальных дружин в это время много организационных хлопот.

На скольких матчах всего пришлось работать?

- Даже не считал. Наверно, на 300, может даже больше. Работал почти на всех финалах под эгидой Азиатской футбольной конфедерации. А с 2011 года стал комиссаром футбольных матчей Международной Федерации футбола.

Как вы оцениваете уровень азиатского футбола?

- Он очень вырос за последние годы. Команды Японии, Австралии, Южной Кореи представляют из себя грозную силу даже для соперников из Европы и Южной Америки. а сколько футболистов с нашего континента играет сейчас в лучших европейских клубах! Честно скажу, работать в азиатском футболе очень интересно.

Есть ли еще комиссары международных футбольных матчей из Кыргызстана?

- Как мне говорили, несколько человек проходили вступительные тесты, но не прошли их. Будем надеяться - пока. Футбольный мир еще узнает футбогльных комиссаров из нашей страны.

Ваш прогноз на предстоящий 14 ноября матч Кыргызстан - Япония

- Конечно, нашим парням будет очень тяжело. Японцы недавно обыграли в Душанбе команду Таджикистана со счетом 3:0. Но отчаиваться не следует. В футболе все может быть. Нужно должным образом подготовиться к поединку, проявить характер и жажду победы.

Вы еще долго собираетесь работать комиссаром футбольных матчей?

- До пенсии (смеется). Люблю свою профессию, люблю футбол. И простите за громкие слова, стараюсь внести свою достойную лепту в развитие нашего прекрасного вида спорта.