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Госслужбе исполнения наказаний подарили "Тойоту Ленд Крузер 200"

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- Оксана Гут
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Сегодня, 29 октября, состоялась церемония передачи автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" Государственной службе исполнения наказаний при правительстве КР в рамках реализации проекта "Профилактика распространения экстремистских идей среди осужденных в уголовно-исполнительной системе КР". Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

В церемонии приняли участие председатель ГСИН Мелис Турганбаев, заместитель председателя – полковник в/с Аскат Эгембердиев, личный состав ЦА ГСИН и Глава программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике Андрей Селезнев.

- Надеюсь, что данная помощь будет способствовать улучшению оперативности ГСИН в решении различных задач в борьбе, профилактике

распространения экстремистских идей среди осужденных в уголовно-исполнительной системе,- сказал Селезнев.

В свою очередь Мелис Турганбаев отметил, что сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности связало нас прочными партнерскими отношениями, основанными на взаимопонимании и доверии. В период сотрудничества уголовно-исполнительная система Кыргызской Республики добилась весьма положительных результатов, как в области усиления безопасности исправительных учреждений, так и в области охраны здоровья осужденных.

- Передача данного автомобиля позволит обеспечить мобильность оперативных выездов и неотложное реагирование в чрезвычайных ситуациях, - добавил Турганбаев.


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URL: https://www.vb.kg/382860
Теги:
ГСИН, ООН, Мелис Турганбаев, Кыргызстан, автомобили
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