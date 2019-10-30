Приключения француженки в Бооме

В конце прошлой недели в социальных сетях появилось сообщение о пропаже туристки из Франции - 25–летней Флорентины. По словам ее друзей, связь с девушкой оборвалась еще неделю назад. Был отключен и мобильный туристки.

9 октября она приехала из Оша в Бишкек и планировала поход в горы. Последний раз ее видели в этот же день примерно в 20.00–22.00 рядом с English Zone на улице Исанова.

К поискам пропавшей девушки были подключены все сотрудники милиции. Написал заявление о ее розыске и супруг Флорентины, тоже гражданин Франции, приехавший вместе с ней и ее подругой в Кыргызстан.

По последней информации, туристку видели в Иссык–Кульской области голосующей на обочине трассы Бишкек - Балыкчы. Пост с фотографией Флорентины выложил в Facebook Мурат Исмаилов.

- Мы довезли девушку от Балыкчы до Кемина. С ней все в порядке. Она сказала, что после того как объедет Чон–Кемин, вернется в Бишкек. Муж ее в Бишкеке, она с ним переговорила по телефону, - написал он в посте.

Уже вечером сотрудникам милиции позвонил мужчина. Он рассказал, что в одно из сел Кеминского районе забрела иностранка, которая по описанию похожа на разыскиваемую.

Милиция срочно выехала в указанное место и обнаружила там пропавшую, которую доставили в РУВД Бишкека. Француженка была живой и здоровой.

В отделении туристка написала заявление. В нем она рассказала о своих приключениях.

"Просто гуляла по Боомскому ущелью и ближайшим селам. Телефон разрядился. Поэтому не выходила на связь. Пока аппарат работал, мы переговаривались с мужем. Потом исследовала горы и не думала, что меня потеряли. Передвигалась автостопом. Узнала, что объявили меня в розыск, когда приехали сотрудники милиции".

Единственной проблемой для сотрудников правоохранительных органов стало найти в 21.00 переводчика французского языка.

- Обзвонили всех знакомых, и все же нашли человека, владеющего французским. Это помогло нам принять объяснительную и провести профилактическую работу с туристкой, призвав ее к осторожности, - рассказали корреспонденту "ВБ" в столичном РУВД.

Путешественница поблагодарила милиционеров за беспокойство и помощь. Сейчас они с мужем покинули Кыргызстан. Как стало известно "Вечерке", в настоящий момент они уже в Монголии.