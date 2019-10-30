В Санкт-Петербурге кыргызстанцев задержали за привоз мусора

Четверо граждан Кыргызстана задержаны в Санкт-Петербурге сотрудниками местных правоохранительных органов. Они привезли мусор на незаконную свалку, образовавшуюся возле домов в одном из жилмассивов на территории Невского района города.

По информации местных СМИ, такая проблема возникла еще в прошлом году. Вначале в этом месте образовалась небольшая куча строительного мусора. Встревоженных жильцов успокаивали, что в дальнейшем ее ликвидируют. Однако вместо этого свалка разрасталась и к сегодняшнему дню выросла до внушительных размеров.

Жителями была создана инициативная группа, ее участники организовали дозоры. И подтвердили факты регулярного приезда сюда грузовых машин с отходами строительного процесса, иногда – в сопровождении легковых машин. Территория под мусор, как было заявлено, принадлежала некоему юридическому лицу, с согласия которого все и происходило.

В результате на обращения жителей отреагировали в "экономической" полиции города. В момент прибытия ее сотрудников на место событий там как раз находилось несколько "КаМАЗов", уже опорожнивших кузова. Водителями грузовиков и оказались трудовые мигранты из Кыргызстана. Однако они были просто исполнителями, и вопрос предстоит решать с непосредственными организаторами этого незаконного объекта.