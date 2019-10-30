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Диабетические ассоциации стран СНГ объединят усилия

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге состоялась встреча руководителей диабетических ассоциаций стран СНГ. Главной темой повестки дня стала реализация Межгосударственной программы сотрудничества государств Содружества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы.

Этот документ был принят 7 июня 2016 года на проходившем в Бишкеке заседании Совета глав правительств стран СНГ. В ходе нынешней встречи приняли участие специалисты из Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также ответственный секретарь Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее СНГ, секретарь ее Постоянной комиссии по социальной политике и правам человека Евгения Владимирова.

В МПА СНГ отметили, что впервые за многолетнюю историю программы соисполнителями мероприятий, наряду с государственными структурами, были определены общественные организации - диабетические ассоциации стран Содружества.

Напомним, что немного ранее, но тоже в октябре в Исполнительном комитете Содружества прошло в режиме видеоконференции заседание Экспертного совета государств СНГ по проблемам диабета. Актуальные проблемы лечения и профилактики этой болезни обсудили сотрудники медицинских учреждений и научно-исследовательских институтов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистан, а также представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ.

На заседании была заслушана, в том числе, информация об опыте работы врачей общей практики по ведению пациентов с диабетом в Кыргызской Республике, о деятельности диабетических ассоциаций стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/382867
Теги:
диабет, Россия, СНГ, сотрудничество, Кыргызстан, медицина
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