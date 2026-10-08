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Арестованная пожаловалась на травлю в СИЗО и написала прощальное письмо

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После вмешательства Акыйкатчы Джамили Джаманбаевой в Бишкеке обеспечена безопасность одной женщины, находящейся под стражей, а другой изменена мера пресечения по состоянию здоровья. Об этом сообщили в Институте Акыйкатчы.

Первый случай связан с обращением матери арестованной А.Д., которая сообщила о психологическом давлении на дочь со стороны сокамерницы.

24 сентября около 22:43 женщина позвонила на горячую линию Института Акыйкатчы и попросила обеспечить безопасность дочери, содержащейся в учреждении № 21 ГСИН.

По словам заявительницы, ранее неоднократно судимая сокамерница оскорбляла А.Д., унижала ее честь и достоинство. Не выдержав психологического давления, арестованная сообщила матери о намерении покончить с собой и отправила прощальное письмо.

"Мама, мне очень тяжело. Здесь сидят очень страшные женщины. Простите меня. Мой сын доверен вам", – говорилось в письме.

По поручению Джамили Джаманбаевой сотрудники института оперативно выехали в следственный изолятор. Во время беседы А.Д. подтвердила, что с июля подвергается психологическому давлению со стороны другой арестованной.

После переговоров с руководством СИЗО женщину незамедлительно перевели в другую камеру.

А.Д. обвиняется по статье 282 УК Кыргызстана, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта.

Еще одно обращение поступило от арестованной Б.М., страдающей системной красной волчанкой III стадии. По ее словам, за три месяца пребывания в СИЗО хроническое заболевание обострилось, а состояние здоровья значительно ухудшилось.

Женщина, в отношении которой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, попросила Акыйкатчы содействовать изменению меры пресечения.

Согласно постановлению кабинета министров, хроническая красная волчанка входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию подозреваемых и обвиняемых под стражей. Кроме того, статья 116 УПК Кыргызстана предусматривает возможность изменения меры пресечения на менее строгую при наличии соответствующего заболевания.

Джамиля Джаманбаева направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой обеспечить право женщины на охрану здоровья.

18 августа 2026 года Б.М. была освобождена из СИЗО под домашний арест с подпиской о невыезде.

По данным Института Акыйкатчы, за девять месяцев 2026 года в Центр по предупреждению пыток и контролю за соблюдением прав человека правоохранительными органами поступило 439 обращений. Из них 81 касалось условий содержания в местах лишения свободы, 44 – пыток, еще 57 – судебных решений об избрании меры пресечения.


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URL: https://www.vb.kg/462145
Теги:
права человека, акыйкатчы, СИЗО
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