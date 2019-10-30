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Дети из специнтернатов Чуйской области будут обучаться в обычных школах

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- Оксана Гут
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Дети из специнтернатов Чуйской области вернуться в семьи и смогут обучаться в обычных школах по месту жительства.

Об этом говорилось на очередном заседании рабочей группы по реформированию детских домов и интернатов в министерстве образования и науки, передает пресс-служба ведомства.

На заседании обсуждалось реформирование интернатных учреждений Ысык-Атинского и Сокулукского районов.

По итогам заседания было решено принять все необходимые меры по воссоединению с семьями детей, которые находятся в Краснореченском и Дмитриевском интернатах, а также в Военно-Антоновском детском доме.

- Министерство образования и науки КР со своей стороны, примет все меры по созданию среды для инклюзивного образования в Бишкеке и Чуйской области с тем, чтобы дети из Краснореченского и Дмитриевского специализированных интернатов смогли обучаться в школах по месту жительства без отрыва от семьи, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/382869
Теги:
дети, образование, приют, трудовая миграция, Чуйская область, Кыргызстан, Министерство образования
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