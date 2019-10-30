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Икрамжан Илмиянов выступил в суде с последним словом

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- ВБ
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В Октябрьском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова, который выступил с последним словом.

По словам Илмиянова, все обвинения в его адрес бездоказательны. По этой причине он попросил суд вынести ему справедливый приговор.

После завершения выступления бывшего советника президента суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, Икрамжана Илмиянова обвиняют в незаконном завладении денежных средств в размере 150 тысяч долларов США обманным путем.


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URL: https://www.vb.kg/382874
Теги:
мошенничество, приговор, суд, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан, следствие
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