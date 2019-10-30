Икрамжан Илмиянов выступил в суде с последним словом

В Октябрьском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова, который выступил с последним словом.

По словам Илмиянова, все обвинения в его адрес бездоказательны. По этой причине он попросил суд вынести ему справедливый приговор.

После завершения выступления бывшего советника президента суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, Икрамжана Илмиянова обвиняют в незаконном завладении денежных средств в размере 150 тысяч долларов США обманным путем.