Икрамжан Илмиянов выступил в суде с последним словом

В Октябрьском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова, который выступил с последним словом.
По словам Илмиянова, все обвинения в его адрес бездоказательны. По этой причине он попросил суд вынести ему справедливый приговор.
После завершения выступления бывшего советника президента суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
Напомним, Икрамжана Илмиянова обвиняют в незаконном завладении денежных средств в размере 150 тысяч долларов США обманным путем.