Кыргызские студенты включатся в стройотрядовское движение

Более 6 тысяч человек из 80 регионов России и 10 стран СНГ и Балтии объединил прошедший в Москве Всероссийский слет участников и ветеранов студенческих строительных отрядов. В числе собравшихся на него были и студенты из Кыргызстана, обучающиеся в российских вузах.

Форум был приурочен к 60-летию движения ССО. В память о его зачинателях на Казанском вокзале Москвы открыли памятную доску, посвященную отправке "первого студенческого строительного отряда на целину". Как пояснили организаторы слета, этот отряд был сформирован в 1959 году и состоял из более 300 студентов физического факультета МГУ. В дальнейшем в СССР вплоть до его развала школу стройотрядов прошли более 20 миллионов человек. Потом движение прекратило свое существование, возродившись лишь 15 лет назад. Сейчас российские студенческие отряды объединяют 240 тысяч бойцов. Возрождается движение ССО и в ряде государств СНГ.

Выступая на открытии слета в Государственном Кремлевском дворце, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что сегодня студотряды представлены не только строительными, но и самыми разными профессиями.

В рамках форума прошли круглые столы и встречи с представителями министерств, органов законодательной власти, партнерами и крупными работодателями. В концертном зале гостиницы "Космос" состоялся творческий фестиваль, в рамках которого коллективы студенческих отрядов продемонстрировали свое актерское мастерство, вокальные и хореографические данные". Также на этот день намечен финал всероссийского конкурса красоты и талантов. Церемонию закрытия украсила дискотека со звездами телеканала Муз-ТВ".

Комментируя это событие, в Общероссийском Кыргызском конгрессе напомнили, что и в республике в советское время существовало мощное стройотрядовское движение. А его участники внесли свой посильный вклад в строительства многих значимых для КР объектов народного хозяйства. В ОКК выразил надежду, что такая молодежная традиция обретет силу и в новых исторических условиях, вовлекая в движение ССО молодых кыргызстанцев как в их родной республике, так и в России.