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Мелис Турганбаев: У оперативников связаны руки

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- Бакыт Стамов
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Глава ГСИН Мелис Турганбаев убежден, что у сотрудников Уголовного розыска МВД сегодня связаны руки и поэтому преступность в стране будет только расти. Об этом он заявил в интервью редакции VB.KG.

По его словам, по новым законам оперативники уже не должны заниматься оперативно-розыскной деятельностью (ОРД).

- Теперь следователь только дает им поручение кого-либо задерживать Хотя раньше оперативники могли задерживать любого до выяснения обстоятельств, а сейчас им закон этого не позволяет. В этом и заключалась суть работы оперативника. Если ты получал оперативную информацию, то ты ее обязательно проверяешь. Сейчас подозреваемый может спросить, на каком основании его задержали и будет прав. Поэтому на сегодняшний день у оперативников руки опускаются. Кроме этого, их стали сокращать. Возможно, по этой и другим причиним сейчас идет нехорошая тенденция, преступлений становится больше. Эту тему недавно поднял депутат Жанар Акаев и я поддерживаю его предложение о пересмотре законодательства. Если нужно, то надо вернуть прежнюю норму по поводу деятельности оперативников. Сокращать их – не выход. Кто будет раскрывать преступления? Участковый не будет этим заниматься, у него своя профилактическая работа. Преступления раскрывал только Уголовный розыск, а его сокращают, толку от этого не будет. Кто будет работать с отморозками, которые оперативников только и боялись? А сейчас никто никого не боится и с каждым годом минусы от сокращения сотрудников УР будут только расти, - сказал Турганбаев.

Также экс-глава МВД убежден, что ГУБОП необходимо в отдельную структуру выводить.

- Вместо этого мы три раза закрывали это управление, а сейчас и вовсе ослабили. Не исключено, что преступлений будет только больше. Вы же помните, когда мы в 2010 году создали ГУБОП, то многих преступников тогда поставили на место. Вы посмотрите, что сделали в России и Казахстане, где приняли очень жесткие законы против ОПГ. В той же Грузии только за статус "вора в законе" дают срок. Поэтому криминальные элементы туда не стремятся. У нас же закон об ОПГ почти не работает. Процесс гуманизации, который ввели с новыми кодексами, должен касаться не всех. Речь должна идти прежде всего о незначительных преступлениях, а не ОПГ, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382883
Теги:
ГУБОП, МВД, Мелис Турганбаев, преступление, Кыргызстан
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Комментарии
чал
30.10.2019, 17:00

согласен полностью, нам пихают западную концепцию, которая не подходит нам по многим причинам, сейчас многие увольняются, так как бардак в органах, можно на любого человека заявление написать и заводят дело и таскают по полной без ограничения срока следствия

+1
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Дан
30.10.2019, 18:20

Каждый день сообщения в сми об оборотнях в системе мвд и еще хотят вернуть старые полномочия операм . Нет уж работайте по закону товарищи опера.вся система мвд сгнила полностью всех надо уволить.

-1
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Мика Мамаев
30.10.2019, 18:34
Карма: +258
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 370
Минусов: 112
Комментариев: 354

Так ведь в стране ОПГшники и принимают эти законы,,,,скоро начнем платить и налоги государству и отметку на поддержку воровского хода,,,народ будет кормить всех)))),а чтоб не кормить никого будем стремиться стать либо чиновником либо ОПГшником,,,элементарно всё)

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Читатель
30.10.2019, 18:40

Нашли у кого брать комментарий

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Баке
30.10.2019, 19:24

Все правильно сказал, поддерживаю

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Ая
30.10.2019, 20:52

Некоторые на свой карман работали. Задерживали грузили и подставляли невиновных подкидывая наркотики оружие и запрещённую литературу. И таких случаев было очень много. Поэтому нет доверия у людей к милиции.

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Passajir
30.10.2019, 21:49

Руководитель ГСИН должен руководить ГСИНом а не СКМ или ГУБОП. Опера и так не работают а с утра и до вечера шакалят,кого то подставляют,кого то грузят. Посмотрите на них ни один из них не ходит пешком,все на машинах и причём не дешёвых и вы хотите сказать что они честным трудом заработали или может быть друзья дали покататься как и вам Гелендваген давали в своё время.

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Демченко-младший
30.10.2019, 22:08

Дан, ты не прав.

Виноваты не опера, а виноваты политики. "Гумманизация" создана для того, чтобы коррупционеры под этот шумок могли послабления получать. Ранее судимые могли вновь возвращаться в политику и в ЖК, и опять там "участвовать".. Тот же КУелдибеков.. Вроде коррупция, осужден... Нет, через три года - "можно" олпять участвовать...

Что касается  МВД, то именно из за политиков МВД превратилось в обслугу власти. Кроме того, в МВД набирают "блатных", и неграмотных милиционеров на любое место - лишь бы шла выслуга, звание, и пенсия!.. В МВД сегодня люди идет только из-за денежных и социальных привилегий, а не для работы.

Суть МВД в чем?

Суть милиции в том, что ее костяком являются опера, следователи МВД, и участковые. И все анчиналось именно с оепров, а не  сдругих двух служб..То есть эти три службы непосредственно связаны с криминалом, либо с правопорядком. Если их нет или их мало в МВД, то нет и смысла МВД!

А кто остальные в МВД?

Остальнеые всев МВД- нахлебники! То есть, вспомогательные службы, а не основные: Это одежда, обеспечение, охрана, статистика, бухгалтерия, пресс-служба, гаражи, автоводители, дежурка, статистика, учеты, милиционеры-строители, а также ГАИ - паразиты на теле паразитов и отброс милиции..... И их количества БОЛЬШЕ, чем количества названных выше ТРЕХ служб! А это значит, что НАХЛЕБНИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ , собственно, самих милиционеров, кто с преступностью борется!.. То есть, МВД с 1996 года (первый срок Акаева) превратили в стойбище нахлебников на шее народа (государства)! ОНи получают зарплату, звание, выслугу, форму, привилегии, пенссю такую же, как и первые ТРИ службы! И это есть НЕ хорошо. НЕ справедливо. А уродливо! Паразиты сидят в кабинетах в МВД, УВД, ГОВД.. А получают ... одинаково.. Вот почему МВД превратилась в сборище паразитов, бандитов, блатных, лентяев, придурков, болтунов, продхалимов, карьеристов и т.д.... Вот почему оперов сокращают, а вот для паразитов расширяют места!

По идее, основной службе милиции - оепрам, следакам и участковым должны платить в ДВА, ТРИ раза больше, чем  вспомогательным службам! Чтобы вторые чувствовали характер своей вторичной, незначительной, или менее безопасной работы. И первым нужно платить больше, потому-что они ПА-ШУТ, а не работают! Особенно, опера! Они даже не думают о времени, о послерабочем времени, досуге дома, вечернее время, семья, дела, дети, школа, жена.. и т.д. Они даже не считают с вою зарплату - начислили ее или нет! ПАШУТ, в целом говоря. И , опять, те же опера!

А вот вторые - НАХЛЕБНИКИ, - строго в 5 вечера уходя т домой, дома думают о выслуге, деньгах, постах, званиях, время тратят на повышение своего места и работы.. Они дума.ют совершенно о другом, чем  первые! И поэтому они - Паразиты! У них много времени валять дурака в кабинетах, убегать, №числиться", ходить по каби нетам и просить повышения, заниматься чепухой им "бумагорождением"! Бумажной и отчетной бюрократией заниматься с утра до "послеобеда"....

Так что в МВД нужно операм, следакам и участковым платить в ТРИ раза больше, чем другим службам! И тогда только паразиты перестанут чесать языком (пресс-служба), не будут рваться в МВД за привилегии, и по разнице в зарплате пойцмут, что они  - Вторичная вспомогательнгая служба..

В целом и общем, это так. Конечнео, есть еще кто-то, кто тоже "рискует", держит эти ТРИ службы на ходу.. То есть, и они причисляются к "опасным" работам..ю И им тожде нужно платить больше.. Но в целом картина - такая.

Так что Мелмс (Тургамбаев) абсолютно прав!

Дураки-политики, карьеристыв-политики, и коррупционеры-политики меняли законы и правила для своего удобства, а не для интересов милиции!

...

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Антифа
31.10.2019, 08:47

ОПГ во власти,а настоящие менты давно ушли или ...Остались мусора и полные оборотни,либо взять спецназ- трусливо

просят уголовника во время задержания в Оше пройти в их машину! Хотите демократию?гуманное отношения к преступникам,тогда легализуйте продажу огнестрельного оружия и законы по охране частного владения,как в США ,сунулся в дом без звонка - получи пулю и благодарность шерифа! А то у нас только бандиты и оборотни с погонами вооружены,а остальные как овечки беззащитны! Дикий запад во времена ковбоев был безопаснее,чем современный Кыргызстан,который все более смахивает на Кабул... Если человек вооружен ,он уже не станет беззащитной жертвой ОПГ и оборотней,хоть сможет защитить свою жизнь и близких! Депутаты проработайте четкие законы насчёт частной собственности! А то как в плохом анекдоте,помните в Востоке 5 ,домушника застал хозяин квартиры и повредил ему глаз ножницами,а его судили за причиненый вред! По новому кодексу ,вор может зайти в ваш дом и если вы его застали ,то имеете право предложить ему чай или кофе,и не более- полный абсурд,а ещё грядет амнистия ,то ли ещё будет?!

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Кадры решают все
31.10.2019, 09:42

Мелис байке вы забрали с МВД всех бездельников и крохоборов, Рахмат Вам большой, У оперов проблемы потому что в МВД много безголовых руководителей, яркий пример начальник кадров Эмир Солтонгельдиев. Он реально тормозит реформу министерства, вот где собака зарыта дегендей!

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Да
31.10.2019, 10:44

Он правильно говорит, чем больше послаблений, тем больше растут зубы у преступников. Мы не в Дании живем, где мягкие законы, а тюрьмы их курорты. Скоро на улицу будет выйти невозможно из-за тупых депутатов, принимающих законы.

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Фрунзенец
31.10.2019, 12:28

Все правильно!. Вот только где Вы раньше были с такими мыслями?

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