Мелис Турганбаев: У оперативников связаны руки

Дан, ты не прав.

Виноваты не опера, а виноваты политики. "Гумманизация" создана для того, чтобы коррупционеры под этот шумок могли послабления получать. Ранее судимые могли вновь возвращаться в политику и в ЖК, и опять там "участвовать".. Тот же КУелдибеков.. Вроде коррупция, осужден... Нет, через три года - "можно" олпять участвовать...

Что касается МВД, то именно из за политиков МВД превратилось в обслугу власти. Кроме того, в МВД набирают "блатных", и неграмотных милиционеров на любое место - лишь бы шла выслуга, звание, и пенсия!.. В МВД сегодня люди идет только из-за денежных и социальных привилегий, а не для работы.

Суть МВД в чем?

Суть милиции в том, что ее костяком являются опера, следователи МВД, и участковые. И все анчиналось именно с оепров, а не сдругих двух служб..То есть эти три службы непосредственно связаны с криминалом, либо с правопорядком. Если их нет или их мало в МВД, то нет и смысла МВД!

А кто остальные в МВД?

Остальнеые всев МВД- нахлебники! То есть, вспомогательные службы, а не основные: Это одежда, обеспечение, охрана, статистика, бухгалтерия, пресс-служба, гаражи, автоводители, дежурка, статистика, учеты, милиционеры-строители, а также ГАИ - паразиты на теле паразитов и отброс милиции..... И их количества БОЛЬШЕ, чем количества названных выше ТРЕХ служб! А это значит, что НАХЛЕБНИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ , собственно, самих милиционеров, кто с преступностью борется!.. То есть, МВД с 1996 года (первый срок Акаева) превратили в стойбище нахлебников на шее народа (государства)! ОНи получают зарплату, звание, выслугу, форму, привилегии, пенссю такую же, как и первые ТРИ службы! И это есть НЕ хорошо. НЕ справедливо. А уродливо! Паразиты сидят в кабинетах в МВД, УВД, ГОВД.. А получают ... одинаково.. Вот почему МВД превратилась в сборище паразитов, бандитов, блатных, лентяев, придурков, болтунов, продхалимов, карьеристов и т.д.... Вот почему оперов сокращают, а вот для паразитов расширяют места!

По идее, основной службе милиции - оепрам, следакам и участковым должны платить в ДВА, ТРИ раза больше, чем вспомогательным службам! Чтобы вторые чувствовали характер своей вторичной, незначительной, или менее безопасной работы. И первым нужно платить больше, потому-что они ПА-ШУТ, а не работают! Особенно, опера! Они даже не думают о времени, о послерабочем времени, досуге дома, вечернее время, семья, дела, дети, школа, жена.. и т.д. Они даже не считают с вою зарплату - начислили ее или нет! ПАШУТ, в целом говоря. И , опять, те же опера!

А вот вторые - НАХЛЕБНИКИ, - строго в 5 вечера уходя т домой, дома думают о выслуге, деньгах, постах, званиях, время тратят на повышение своего места и работы.. Они дума.ют совершенно о другом, чем первые! И поэтому они - Паразиты! У них много времени валять дурака в кабинетах, убегать, №числиться", ходить по каби нетам и просить повышения, заниматься чепухой им "бумагорождением"! Бумажной и отчетной бюрократией заниматься с утра до "послеобеда"....

Так что в МВД нужно операм, следакам и участковым платить в ТРИ раза больше, чем другим службам! И тогда только паразиты перестанут чесать языком (пресс-служба), не будут рваться в МВД за привилегии, и по разнице в зарплате пойцмут, что они - Вторичная вспомогательнгая служба..

В целом и общем, это так. Конечнео, есть еще кто-то, кто тоже "рискует", держит эти ТРИ службы на ходу.. То есть, и они причисляются к "опасным" работам..ю И им тожде нужно платить больше.. Но в целом картина - такая.

Так что Мелмс (Тургамбаев) абсолютно прав!

Дураки-политики, карьеристыв-политики, и коррупционеры-политики меняли законы и правила для своего удобства, а не для интересов милиции!

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