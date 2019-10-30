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Мелис Турганбаев: У "оперов" связаны руки и поэтому преступность растет

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- Бакыт Стамов
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Глава ГСИН Мелис Турганбаев убежден, что у сотрудников Уголовного розыска МВД сегодня связаны руки и поэтому преступность в стране будет только расти. Об этом он заявил в интервью редакции VB.KG.

По его словам, по новым законам оперативники уже не должны заниматься оперативно-розыскной деятельностью (ОРД).

- Теперь следователь только дает им поручение кого-либо задерживать Хотя раньше оперативники могли задерживать любого до выяснения обстоятельств, а сейчас им закон этого не позволяет. В этом и заключалась суть работы оперативника. Если ты получал оперативную информацию, то ты ее обязательно проверяешь. Сейчас подозреваемый может спросить, на каком основании его задержали и будет прав. Поэтому на сегодняшний день у оперативников руки опускаются. Кроме этого, их стали сокращать. Возможно, по этой и другим причиним сейчас идет нехорошая тенденция, преступлений становится больше. Эту тему недавно поднял депутат Жанар Акаев и я поддерживаю его предложение о пересмотре законодательства. Если нужно, то надо вернуть прежнюю норму по поводу деятельности оперативников. Сокращать их – не выход. Кто будет раскрывать преступления? Участковый не будет этим заниматься, у него своя профилактическая работа. Преступления раскрывал только Уголовный розыск, а его сокращают, толку от этого не будет. Кто будет работать с отморозками, которые оперативников только и боялись? А сейчас никто никого не боится и с каждым годом минусы от сокращения сотрудников УР будут только расти, - сказал Турганбаев.

Экс-глава МВД также раскритиковал деятельность ГУБОП, которое, по его словам, только ослабили.

- ГУБОП необходимо в отдельную структуру выводить, но вместо этого мы три раза закрывали это управление, а сейчас и вовсе ослабили. Не исключено, что преступлений будет только больше. Вы же помните, когда мы в 2010 году создали ГУБОП, то многих преступников тогда поставили на место. Вы посмотрите, что сделали в России и Казахстане, где приняли очень жесткие законы против ОПГ. В той же Грузии только за статус "вора в законе" дают срок. Поэтому криминальные элементы туда не стремятся. У нас же закон об ОПГ почти не работает. Процесс гуманизации, который ввели с новыми кодексами, должен касаться не всех. Речь должна идти прежде всего о незначительных преступлениях, а не ОПГ, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382883
Теги:
ГУБОП, МВД, Мелис Турганбаев, преступление, Кыргызстан
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