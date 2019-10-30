Сборная Кыргызстана по пятиборью готова к Чемпионату Азии

Сборная Кыргызстана по современному пятиборью полностью готова к стартующему 10 ноября в Китае лицензионному чемпионату Азии. Как сообщил главный тренер национальной дружины Виктор Мальцев, в течение двух недель на Иссык - Куле его подопечные повышали свои физические кондиции, проводили занятия по улучшению результатов в беге, фехтовании, плавании и стрельбе.

- Я доволен результатами прошедших сборов, уверен, что многие члены команды смогут завоевать лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио, - подчеркнул в разговоре с корреспондентом VB.KG наставник нашей команды.

Сейчас ведущими пятиборцами Кыргызстана по праву считаются Темир Айтимбетов, Родион Хрипченко, Илья Мягких, Василий Лукьянов, а также Екатерина Тарева, Татьяна Швайберова и Мария Штукина. В чемпионате Азии, который, кстати, состоится в городе Ухань, борьбу за олимпийские путевки поведут представители 20 государств нашего континента. Кыргызстан среди них считается одним из лидеров. В частности, Екатерина Тарева в прошлом году принимала участие в Третьих юношеских Олимпийских играх в Аргентине.. Немало рыцарей пяти качеств (так еще называют пятиборцев) Кыргызстана становились в разное время чемпионами нашего континета.