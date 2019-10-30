Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Южная Корея построит медицинский центр для спортсменов Кыргызстана

95  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бизнесмены Южной Кореи намерены возвести в Бишкеке медико - реабилитационный центр для сборных команд Кыргызской Республики. Соответствующий договор на прошлой неделе был подписан между директором Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канатом Аманкуловым и представителем южнокорейской фирмы "Буйенг" Шин Енг Суком.

Начало реализации этого проекта намечено на первый квартал будущего года. Как отмечается в тексте договора, медико - реабилитационный центр будет оснащен самой современной техникой, а курсы реабилитации и лечения наших спортсменов планируется проводить по южнокорейским методикам.

Уровень спортивной медицины в Кыргызстане на сегодняшний день оставляет желать лучшего. У наших докторов нет возможности эффективно готовить сборников к ответственным международным соревнованиям, да профессионализм многих кыргызстанских медиков оставляет желать лучшего.

Кроме того, находясь в Бишкеке, Шин Енг Сук пригласил сборную Кыргызстана по таэквондо (WT) провети учебно - тренировочные сборы в Академии таэквондо "Куккивон" в Сеуле для того, чтобы успешно подготовиться к лицензионным предолимпийским турнирам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382886
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  