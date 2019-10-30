Южная Корея построит медицинский центр для спортсменов Кыргызстана

Бизнесмены Южной Кореи намерены возвести в Бишкеке медико - реабилитационный центр для сборных команд Кыргызской Республики. Соответствующий договор на прошлой неделе был подписан между директором Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канатом Аманкуловым и представителем южнокорейской фирмы "Буйенг" Шин Енг Суком.

Начало реализации этого проекта намечено на первый квартал будущего года. Как отмечается в тексте договора, медико - реабилитационный центр будет оснащен самой современной техникой, а курсы реабилитации и лечения наших спортсменов планируется проводить по южнокорейским методикам.

Уровень спортивной медицины в Кыргызстане на сегодняшний день оставляет желать лучшего. У наших докторов нет возможности эффективно готовить сборников к ответственным международным соревнованиям, да профессионализм многих кыргызстанских медиков оставляет желать лучшего.

Кроме того, находясь в Бишкеке, Шин Енг Сук пригласил сборную Кыргызстана по таэквондо (WT) провети учебно - тренировочные сборы в Академии таэквондо "Куккивон" в Сеуле для того, чтобы успешно подготовиться к лицензионным предолимпийским турнирам.