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Будущее уже наступило. В КР пройдет Форум молодого кино стран СНГ "Умут"

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- ВБ
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Символом Форума молодого кино стран СНГ "Умут", стартующего в кыргызской столице уже на будущей неделе, стал бутон розы, который должен скоро раскрыться. Как бы в соответствии с этим символом мне очень хочется поделиться радостью, что наше желание поддержать молодых талантливых режиссеров из стран бывшего СССР как раз становится ощутимым.

13 ноября 2019 года в рамках Пятого юбилейного МКФ азиатского кино в Лос– Анджелесе, который был учрежден Садыком Шер–Ниязом, станет известен победитель новой номинации - "лучший короткометражный фильм Азии". Приятно сообщить, что среди двенадцати финалистов есть фильмы из нынешней программы "Умута". Это "Асия" Динары Абдрашитовой из Башкортостана и "Воздух" Айжаны Касымбековой из Казахстана. Кстати, из лауреатов прошлого года в лос–анджелесский финал прошел фильм "Чай" Шокира Холикова из Узбекистана. В финал вошел также и фильм–победитель конкурса "Снять за 48 часов" - "Друг мой - враг мой" нашей землячки Суйумкан Сулаймановой, который мы не смогли включить в программу "Умута" из–за короткого хронометража (всего четыре минуты).

Молодой казахский режиссер Айжана Касымбекова задумала снять целый цикл короткометражных фильмов, посвященный четырем стихиям - основам мироздания. Первые две короткометражки "Вода" и "Воздух" она уже сняла. Проект "Огонь" недавно получил финансовую поддержку казахстанского Фонда кино, и это будет полнометражный дебют Айжаны.

В ленте "Воздух", который мы увидим на "Умуте", режиссер размышляет: "Дышать - значит жить, и какие бы проблемы ни появлялись в жизни каждого человека, мы будем продолжать жить, пока дышим". Фильм "Воздух" - история выбора и взросления, рассказывающая о подростке, которому в одиночку приходится заботиться о парализованном дедушке, состояние коего день ото дня становится только хуже.

"Асия" 2019 года, снятая Динарой Абдрашитовой, это фильм о мечте, о способности осознать и высказать мечту в ситуации серого безвременья окружающего пространства. Маленькая девочка Асия живет с мамой в деревне. Все вокруг серое. Может быть, еще и поэтому девочка носит оранжевую курточку? А может, чтобы немного скрасить безрадостное житье–бытье матери, которая воспитывает ее одна.

Мать придумала легенду об отце–летчике, который в один прекрасный день должен прилететь сюда, чтобы повидаться с дочкой. Асия каждый день поднимается на самую высокую гору, чтобы быть готовой встретить папу. Постепенно девочка формулирует свою первую мечту: она должна научиться летать, чтобы быть достойной отца–летчика. Девочка собирает птичьи перья, мастерит себе крылья для будущего полета. Она четко понимает, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Девочке не нравятся встречи мамы с новыми друзьями–мужчинами. Каждый новый мамин друг выводит ее из себя.

В один прекрасный момент девочка вопреки неверию мамы взлетает над пространством их селения и начинает парить в воздухе легко и радостно. Тут–то и мама, поднявшись на самый высокий холм, с радостью и волнением осознает, что красивая, невероятная и возвышенная мечта может быть воплощена в реальность. При условии верности ей.

Фильм великолепно снят. Отличное художественное решение - серое пространство, в центре которого двигающаяся девочка в оранжевой курточке. Действительно, девочка очень подвижна, ни минуты не сидит на месте. Фиолетовое платье матери - знак несколько потускневшего взгляда на окружающий мир. Мы можем предположить, что в детстве мать Асии тоже была своеобразным ребенком с восторженным восприятием мира, своей мечтой. Возможно, потом что–то пошло не так, и мать опустилась на землю, перестала мечтать. А полет дочери вернул ей веру в себя, свои мечты. Дети - наше будущее, наше все. И родители должны поддерживать все их начинания, какими бы странными и невозможными эти увлечения ни казались.

Автор: Гульбара Толомушова, киновед, член Международной федерации кинопрессы


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URL: https://www.vb.kg/382892
Теги:
Гульбара Толомушева, кино, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
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