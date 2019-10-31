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В Подмосковье арестовали сбежавшего из колонии кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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На территории Московской области задержан ранее неоднократно судимый гражданин Кыргызстана, объявленный в розыск еще в 2012 году за совершение преступления у себя на родине. Его местонахождение было установлено в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками представительства МВД КР в РФ, Государственной службы исполнения наказаний при правительстве КР и российских правоохранительных органов.

По информации представительства, 38-летний К.В., уроженец Чуйской области, разыскивался следственными органами ГСИН. В 2000 году он был осужден военным судом Баткенского гарнизона по статьям "Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ" и "Нарушение правил несения караульной службы" УК КР. И приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

К.В. обвинили в хищении боеприпасов и взрывных устройств с оружейного склада во время несения им караульной службы по охране оружейного склада. Было украдено 16 гранат Ф-1, столько же запалов к ним, а также патроны от ПМ.

Позже осужденного перевели из колонии усиленного режима в колонию-поселение, откуда он сбежал. И теперь, имея неотбытый срок по прежнему приговору, разыскивался и за побег из места лишения свободы.

Как проинформировали в представительстве МВД УР в РФ, уже проработан вопрос по доставке этого гражданина в Кыргызстан для привлечения там к уголовной ответственности


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URL: https://www.vb.kg/382896
Теги:
Баткенская область, задержание, побег, Россия, суд, армия, Москва, Кыргызстан
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