В Каракуле за взятку задержали судью и замначальника городской милиции

Вчера, 30 октября, в Каракуле при получении взятки 20 000 сомов с поличным были задержаны судья Каракульского городского суда Ы.П. и заместитель начальника ОВД городской милиции Б.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, 1 октября 2019 года в адрес СВР МВД КР обратился гражданин И.Ф. с

просьбой принять меры в отношении сотрудников ОВД г.Каракуль Жалал- Абадской области, которые в сговоре с судьей Каракульского городского суда Ы.П. вымогали денежные средства в размере 100 000 сом за положительное решение уголовного дела, возбужденного в отношении заявителя.

"При этом, за избрание меры пресечения он был вынужден дать взятку в сумме 30 тысяч сомов судебным органам. На основании материалов заявления ГСУ ГКНБ КР было

зарегистрировано в АИС ЕРПП досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.326 ч.2 п.2 (вымогательство взятки) УК.

В ходе проведенных совместных АКС ГКНБ КР и СВР МВД КР оперативно-следственных мероприятий было установлено, что капитан милиции ОВД г.Каракуль Б.М., находясь в преступном сговоре с судьей Каракульского городского суда Ы.П., выступал в качестве посредника и способствовал достижению и реализации соглашения о получении взятки за

вынесение положительного приговора.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении ГКНБ.