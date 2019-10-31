Бекназаров и Ко созывают в Бишкек тысячи граждан для изменения Конституции

24 ноября в Бишкеке на Старой площади состоятся народные обсуждения по изменению Конституции. Такое заявление в соцсетях сделал Азимбек Бекназаров и призвал к участию в них сторонников – порядка 12 700 граждан, подписавших петицию в поддержку проведения референдума по конституционной реформе. Также на обсуждения приглашаются сотрудники аппарата президента, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, депутаты Жогорку Кенеша, политические и общественные деятели.

Редакция VB.KG связалась с председателем инициативной группы, по совместительству зампредседателем исполкома курултая Айбеком Мырзой.

- Наш законопроект о проведении референдума был направлен в Жогорку Кенеш еще 4 месяца назад, зампредседателя инициативной группы Азимбек Бекназаров должен был там представить свой доклад. Но мы до сих пор не получили никакого ответа. Зато депутаты внесли на рассмотрение снижение избирательного порога с 9-ти до 5-ти. То есть свои вопросы они быстро решают, а народные инициативы даже не рассматривают. Поэтому мы хотим всех наших сторонников пригласить и обсудить изменения в Конституцию. Не хотят в парламенте – проведем под открытым небом, - рассказал Мырза.

Он подчеркнул, что инициативная группа намерена в корне изменить избирательную систему – выбрать одномандатную, партийную или смешанную. Кроме того, народ должен решить какая форма правления все же необходима Кыргызстану – президентская или парламентская. И утвердить ежегодные отчеты главы государства и Жогорку Кенеша перед народным курултаем. Также Айбек Мырза напомнил, что они планируют написать законопроект, где закрепить как минимум 51% доли государства во всех разрабатываемых месторождениях в стране.

- Референдумы в Европе, к примеру, часто практикуются. Там все общественно-важные вопросы выносят на обсуждения и решения принимаются с учетом мнения граждан. У нас такого механизма нет. До этого девять раз менял Конституцию сам президент и узкие политические группы в своих интересах. Был один референдум, но нам тогда выбора не дали. Сейчас, какие изменения в Конституцию народ одобрит, такие и должен внести Жогорку Кенеш, - отметил глава инициативной группы.