Любого человека можно посадить и объявить экстремистом – Бекешев

Сегодня, 31 октября, в Жогорку Кенеше в третьем чтении обсуждают поправки в кодексы, которые позволят правоохранительным органом проводить следственные действия без регистрации материалов в Едином реестре преступлений и проступков. Авторы законопроекта отмечают, что поправки будут распространяться только на расследование преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом.

Несмотря на то, что депутаты поддержали закон в двух чтениях, сегодня на заседании многие выступают "против".

Дастан Бекешев считает, что к расширению полномочий следственных органов нужно относиться внимательно.

- Любого человека можно посадить, назвать экстремистом и в СМИ представить так, что все поверят, что он настоящий черт. Я считаю, что мы и так все по колпаком, нет необходимости еще больше расширять полномочия ГКНБ, - сказал Бекешев.

Депутат от "Республика Ата-Журт" Мирлан Жеенчороев призвал коллег не поддерживать законопроект из-за опасений, что следователи будут пользоваться безграничными полномочиями. Его поддержала Ирина Карамушкина.

Спикер ЖК Дастан Джумабеков, в свою очередь, поддержал законопроект.

- Мое личное мнение, что поправки будут работать не против нас, а наоборот послужат усилению государственной безопасности, - сказал Джумабаев.