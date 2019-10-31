Завтра дадут отопление! Отопительный сезон в Бишкеке начнется 1 ноября

С завтрашнего дня, 1 ноября, в Бишкеке начнется отопительный сезон. Распоряжение подписал мэр города Азиз Суракматов, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Подключение объектов продлится несколько дней. В первую очередь, отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты.

В пресс-службе мэрии отмечают, что работы по подключению школ и регулировке температуры не помешают учебному процессу, так как с 4 ноября школьники выходят на осенние каникулы.

Во вторую очередь тепло начнет поступать в жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию и при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях.

Муниципалитет настоятельно просит жильцов многоквартирных домов, при подключении сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов. Данная мера ускорит поступление тепла в квартиры.

На сегодняшний день мэрия города Бишкек обеспечивает теплом и горячей водой 617 жилых домов от коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго". Общее количество абонентов составляет 34 тысячи 553 человек. Также 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин.

Всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть".

Дорогие горожане! Мэрия города Бишкек просит вас по всем вопросам, касающимся отопления, обращаться по телефонам горячей линии:

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго":

(0312) 21-28-47, (0312) 212844, WhatsApp-каналу: 0500 287070

Номера телефонов ОАО "Бишкектеплосеть":

- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

- 51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

- 56-85-58 – диспетчерская служба.