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В Узбекистане начался проект по строительству атомной электростанции

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- ВБ
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В Узбекистане создано предприятие с иностранными инвестициями в форме общества с ограниченной ответственностью "Steel Structure & Solutions", учредителем которого является сингапурская компания "Enter Engineering Pte Ltd." Новый завод металлоконструкций будет построен в Янгиюльском районе Ташкентской области". Об этом сообщает издание nuz.uz.

В обсуждаемом постановлении Кабинета Министров Узбекистана "О мерах по организации строительства завода металлоконструкций в Янгиюльском районе Ташкентской области" отмечено, что он создается в рамках реализации проекта по строительству на территории республики первой атомной электростанции, локализации отечественного производства металлоконструкций соответствующих требованиям международных стандартов, а также эффективного использования производственных мощностей промышленной зоны в Ташкентской области.

Предполагается, что строительство завода будет осуществляться за счёт собственных средств инвестора на основе использования энергоэффективного и энергосберегающего передового оборудования, с внедрением современных технологии рекуперации избыточного тепла от отходящих дымовых газов печи цинкования.

Заказчиком по реализации проекта предложено определить ПИИ ООО "Steel Structure & Solutions"), генеральной подрядной организацией по строительству на условиях "под ключ" - компанию "Enter Engineering Pte Ltd.".

Предложено в рамках реализации проекта освободить:

- заказчика с момента образования и на период строительства, после начала производства продукции сроком на 7 лет – от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на имущество юридических лиц, налогов и специальных платежей за пользование недрами, налога на добавленную стоимость, автотранспортные сборы, земельного налога, налога на воду.

Отметим, ранее энергетики Узбекистана изучили опыт строительства атомных электростанций в Южной Корее, где провели переговоры с рядом компаний. В ходе визита состоялось посещение одной из крупнейших в мире действующих атомных электростанций – АЭС Кори с установленной мощностью 7743 МВт.


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URL: https://www.vb.kg/382931
Теги:
Южная Корея, строительство, Узбекистан, энергетика, Сингапур, аэс
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